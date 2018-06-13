«Выглядит кошмарно»: поклонники недовольны нарядом беременной Кейт Хадсон

Принято считать, что беременных женщин нельзя расстраивать, однако данное обстоятельство, похоже, не очень волнует заядлых хейтеров американской актрисы Кейт Хадсон . Новые снимки харизматичной блондинки, появившиеся в сети накануне, подверглись жесткой критике с стороны интернет-пользователей.

Очаровательная актриса Кейт Хадсон больше не скрывает от своих поклонников, что готовится в третий раз стать матерью. Звезда Голливуда с удовольствием делится новыми «беременными» снимками в персональном Инстаграм-аккаунте, а также часто становится объектом для охоты папарацци.

Свежие кадры дочери Голди Хоун несколько часов назад появились в социальных сетях. На снимках Кейт наслаждается прогулкой в компании своего бойфренда и отца будущего ребенка, музыканта Дэнни Фудзикавы. Но, несмотря на счастье и гармонию, которые окружают влюбленных, интернет-пользователи все же нашли фотографии знаменитостей весьма неприятными из-за неудачно выбранных образов. Причем критике в этот раз подверглась не только беременная Кейт, но и ее спутник.

«Мужики у звёзд странные, как бомжи какие-то все» «Что на ней за палатка? Беременность не означает, что женщина должна ходить абы в чем!» «Жуть! Где она этого мужика откопала? Вид у него тот еще! Особенно бесит бейсболка» «Кейт обычно такая милая, но ее беременные платья — это какой-то ужас просто» «Выглядит кошмарно! Платье вместо того чтобы умилять портит весь вид» Напомним, что еще несколько недель назад в сети с увлечением обсуждали возможность тайной свадьбы, которая якобы состоялась между Кейт и Дэнни. Конечно, информация так и не получила официального подтверждения, но кольцо по-прежнему красуется на «том самом» пальце левой руки Хадсон.