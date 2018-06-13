Признания девушек, живущих за счет «папиков»

Девушкам с малых лет внушают, что неплохо бы удачно выйти замуж, завести детей и радоваться с милым раю в шалаше или в «панельке» на окраине города. Некоторых дам такое счастье не устраивает, и они отправляются искать богатых «папиков» на специальные сайты.

“Это не проституция!” — заявляют они в один голос. А мы никого и не осуждаем. «Умный журнал» рассказывает истории трех женщин, ведущих действительно шикарную жизнь за счет свиданий с богатыми, но уже немолодыми мужчинами. ​

“Хочу, чтобы дочери пошли по моим стопам”

37-летняя Нина Петерсон живет во Флориде. Большую часть жизни она провела, радуя и развлекая своим обществом богатых пожилых мужчин. Некоторым из них пришлось даже раскошелиться на ее экстремальные пластические операции.

Младшие дочери Нины в восторге от такого образа жизни, от всех подарков и развлечений, которые у них есть.

Девятилетняя Джулиана счастлива за маму и считает, что в будущем подобные отношения подошли бы и ей:

“Я бы хотела иметь рядом такого человека, который бы платил за все, потому что тогда мне не пришлось бы об этом беспокоиться. Мамин «папуля» покупает ей много подарков, дает деньги. Когда она получает те деньги, то возит нас в отпуск, либо покупает милые платья. Хорошо, что она счастлива”.

Сама мать не настаивает, что ее дочери должны продолжить ее дело, но отмечает, что не станет препятствовать, если девочки выберут этот путь.

“Жизнь содержанки позволила мне посмотреть мир и неплохо заработать, я познакомилась с удивительными людьми. Самые роскошные подарки, которые я получила — автомобиль за 200 тысяч долларов и дом, в котором я сейчас живу. Обожаю его! Видели мой бассейн?”.

Чтобы добиться такого тела и лица, Нине пришлось сделать множество пластических операций. Самой значительной стала операция по увеличению груди, о которой женщина, впрочем, ничуть не жалеет:

“Каждая из моих грудей весит по три килограмма, но я люблю большие сиськи, да и мой спонсор тоже. Не хочу его разочаровывать”.

Хоть Нина открыто говорит о сексуальном аспекте своих отношений, она настаивает, что жизнь содержанки сильно отличается от жизни проститутки:

“В этом деле вовсе не обязательно заниматься сексом. У нас с кавалером есть интимные отношения, но он потратил на меня 30 тысяч долларов прежде, чем это произошло”.

Нина понимает, что ее век в этом деле не бесконечен, а потому стремится накопить больше средств на дальнейшую жизнь. В будущем женщина мечтает открыть академию для содержанок, где молодые девушки могли бы обучаться тому, как себя вести и как за собой следить.

“Мой парень рад, что я приношу доход”

18-летняя канадская студентка Винни Мэй уже несколько месяцев встречается со зрелыми богатыми мужчинами, зарабатывая на этом деньги и получая подарки.

По ее словам, все эти свидания носят лишь платонический характер.

Девушка не постеснялась рассказать об этом своему парню Мейсону, который работает в ресторане.

“Я ужасно нервничала перед тем, как признаться ему в своем способе заработка. Поначалу он был против, а теперь иногда шутит, что я дорогая девчонка и хотя бы деньги начала зарабатывать”.

Прежде Винни работала в местном “Макдональдсе” , но в 2016 году одна из коллег поведала ей, что существует подобный способ заработка, который приносит неплохой доход.

Зарегистрировавшись на сайте знакомств, Винни стала получать тонны сообщений с приглашениями на свидания от мужчин в возрасте, готовых заплатить за встречу.

К нынешнему моменту девушка успела заработать три тысячи долларов, получить от ухажеров новую одежду, сумки, IPhone и провести с одним из «папиков» выходные на Ниагарском водопаде (клиент впоследствии был ей отвергнут как слишком «приставучий»).

Винни твердо знает, что заработанные средства будут потрачены на инженерное образование.

Получив доступ к роскоши и светской жизни, девушка убеждена, что никогда не будет изменять своему парню с богатыми «папиками».

“Я никогда в них не влюбляюсь. Воспринимаю этих мужчин как друзей или наставников, которые еще и деньги платят”.

Хоть студентка и не планирует в ближайшем будущем прекращать встречаться с состоятельными мужчинами за деньги, ее ужасно разочаровывает количество женатых, зовущих ее на встречи. «Мужчины, что, все так себя ведут?» — вопрошает она.

“Меня возбуждают только богачи”

25-летняя британка Симон Тул в месяц тратит тысячи фунтов на дизайнерские вещи и роскошные путешествия. Все это добро ей оплачивает целая толпа богатых пожилых «папиков», но девушка настаивает, что она не эскорт.

Она зовет себя «профессиональной тусовщицей» и не собирается отказываться от подобного образа жизни.

Квартира в Лондоне, абонемент в спортзал, увеличение груди дизайнерская одежда, тусовки и путешествия — все это ей обеспечивают пожилые ухажеры.

“Никогда не стала бы встречаться с неудачником, — говорит Симон, — они кажутся мне непривлекательными”.

Симон никогда не просыпается раньше полудня, затем идет в спортзал, на маникюр, обедает с лучшей подругой, а после отправляется развлекаться. Каждую неделю она покупает новую сумочку, а самый роскошный подарок, который ей когда-либо делали — новенький автомобиль.

Симон уверяет, что эти отношения завязаны не только на сексе и деньгах:

“Люди думают, что таким, как я приходится сопровождать старых толстых мужиков и спать с ними по первому требованию, но это не так! Они смотрят на меня, как на дочь, они заботятся обо мне, понимаете?”.

Самому пожилому из кавалеров девушки было 62 года, но этот опыт оказался для нее сложным — разница в 38 лет чересчур велика.

Несмотря на критику ее нетрадиционного способа зарабатывать на жизнь, Симон считает себя счастливой:

“Люди не понимают, как можно рассчитывать на кого-то другого и жить за чужой счет. Но я-то не возражаю! Пусть говорят, что хотят — со мной это работает и слава богу”.