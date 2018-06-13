Почему Муцениеце задумалась о разводе?

Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили поставить брак «на паузу». О чем недавно и сообщила актриса в социальных сетях. Поклонники артистов переживают, сами же супруги предпочитают не обсуждать кризис в личной жизни. Но все чаще звучат версии о неверности.

Недавно Агата вместе с детьми уехала к родным в Ригу и сейчас регулярно публикует симпатичные фотографии. И если присмотреться к снимкам, можно заметить, что актриса в последнее время увлеклась различными видами фитнеса. Например, недавно она опубликовала эффектный снимок на шесте и написала: «Я все смогу!».

Тем временем журналисты попытались выяснить, что же стало причиной разлада? «Паша часто дает жене поводы. Может пропасть и не отвечать на звонки, например. Остаться ночевать где-то после съемок или вечеринки. Слышала, у него случались мимолетные увлечения», — рассказала одна из приятельниц актрисы Starhit

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2 Июн 2018 в 10:11 PDT В окружении Прилучного же уверяют, что Павел — прекрасный семьянин и отличный отец. Друзья актера полагают, что супруги справятся с кризисом.

И действительно, на днях Агата обмолвилась, что о разводе не думает «Сейчас у нас с Пашей все более-менее хорошо, мы помирились. Я и Павел правда очень разные люди, но, скорее всего, мы как крабики, которые нашли друг друга навсегда».