Ещё
Особый «пончик» поможет женщинам кайфовать во время секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Особый «пончик» поможет женщинам кайфовать во время секса 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Это удивительное и простое изобретение сделает занятия сексом для женщин безболезненными. Эксперты разработали уникальный «пончик», который обещает убрать всю боль и доставить удовольствие при так называемом глубоком проникновении. Статистика показывает, что 60% мужчин обеспокоены размером своего полового члена, и подавляющее большинство считает, что чем он больше, тем лучше. Среди представителей сильного пола господствует мнение о том, что большой пенис доставляет истинное наслаждение женщине во время занятий сексом, но зачастую большие размеры — это и повод для большого дискомфорта и болей в результате так называемого глубокого проникновения. В США три четверти всех женщин признают, что такого рода интимные радости вызывают у них боли в те или иные периоды.
Конечно, причины болей во время секса могут быть разные, начиная с эндометриоза, и заканчивая опухолями, а также инфекциями. Но чаще всего виновен именно слишком крупный размер пениса. Именно поэтому данный «пончик» стоимостью в $70 поможет огромному количеству партнеров получать истинное наслаждение от занятий сексом, так как он контролирует глубину проникновения, тем самым выступая своего рода ограничителем. Кроме того, для женщин с особыми формами влагалища, а также для тех, кто перенес опухоли гениталий, устройство станет настоящим спасением. Статистика показывает, что эта категория представительниц прекрасного пола практически отказывается от половых сношений из-за болевых ощущений.
«Я сама страдала от болей во время секса много лет и молчала об этом, — рассказала создательница устройство Эмили Сойер. — В результате, я всё больше отдалялась от мужчин, которых любила. И тогда мне пришла в голову идея оптимизировать глубину проникновения, после чего я и создала свой первый очень грубый прототип, который сегодня похож на монстра Франкенштейна, если сравнивать его с последней версией. Он не был стерильным и удобным, но мои последние разработки практически совершенны. Именно поэтому на краудфандинговой платформе я достаточно быстро собрала нужные мне $50 000». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Разбитое сердце можно вылечить только этим способом Кухонные полотенца отравляют людей Советы по макияжу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»7
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике5
Пуговка показала «беременный» живот12
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян8
Почему анальный секс — это не страшно69
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
12:21
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Звёзды
00:15
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян
Звёзды
11:51
Заграничные вкусняшки, которых уже нет
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение