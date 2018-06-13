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Он был в шоке, когда сестра невесты рассказала ему об этом. То, что последовало затем — удивительно!
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Он был в шоке, когда сестра невесты рассказала ему об этом. То, что последовало затем — удивительно! 

Карельские вести 2 часа назад
Когда мне было 34 года, меня пригласили на свадьбу мои старые друзья. Сестра невесты была девушкой, в которую я был безумно влюблен в 20 лет, но я всегда был слишком застенчив, чтобы сказать ей об этом. Она невероятно милая и безумно красивая.
Так что…после стакана или двух крепкой выпивки, я набравшись храбрости, в шутку сказал ей, как я сильно был в нее влюблен. Но она берет меня за руку и говорит, что она также влюбилась в меня тогда, но была слишком застенчива, чтобы сказать мне об этом. Она сказала, что исписала сотни страниц в своем дневнике, о чувствах, которые испытывала ко мне, и что она до сих пор хранит фотографию, где нас случайно сфотографировали вместе на чьей-то вечеринке.
Я был поражен… И сказал ей, что у меня тоже есть такое фото и я бережно хранил его все эти годы. Мы оба почти плакали в этот момент, поэтому я встал на одно колено и попросил ее выйти за меня замуж. Она сказала «Да». Я поцеловал ее сразу — в первый раз в своей жизни.
Это был один из тех удивительных поцелуев, когда вы забываете, где вы находитесь, пока вы не откроете глаза и не посмотрите вокруг. Мы съехались через неделю и поженились на следующий год.
Прошло уже 8 лет, и мы до сих пор держимся за руки, когда мы смотрим телевизор.
Не ждите, пока буде слишком поздно, чтобы сказать кому-то, как сильно вы любите, потому что, когда они уйдут, независимо от того, как громко вы будете кричать и плакать, они больше не услышат Вас.
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