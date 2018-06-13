Новая пара? Элджей и Настя Ивлеева поделились совместными фото

Кажется, в российском шоу-бизнесе образовалась новая пара.

Фанаты Насти Ивлеевой (27) и Элджея (23) уже давно заподозрили, что у них роман. Звезды постоянно комментируют друг другу фотографии, ведущая снялась для обложки нового трека рэпера, да и пользователи Сети считают, что между ними больше, чем дружба.

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Ну а теперь Настя и Алексей (настоящее имя музыканта) выложили в своих Instagram первое совместное фото. Похоже, это подтверждение романа.

Напомним, Ивлеева долгое время встречалась с Арсением Бородиным (29), экс-солистом группы «Челси», но в прошлом году пара рассталась. Потом у Насти были отношения с Олегом Майами (27), но и они продлились всего несколько месяцев. А вот о личной жизни Элджея известно не так много, однако фанаты рассекретили, что недавно он расстался с девушкой, которую зовут Настя.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novaya-para-eldzhej-i-nastya-ivleeva-podelilis-sovmestnymi-foto/