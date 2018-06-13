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Теперь официально: Элджей и Ивлеева подтвердили роман откровенным селфи
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Теперь официально: Элджей и Ивлеева подтвердили роман откровенным селфи 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
23-летний рэпер Элджей и 27-летняя ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева подогрели слухи о своем романе.
Влюбленные опубликовали у себя в Instagram по одинаковому селфи, на котором Ивлеева обнимает полуобнаженного Элджея. На фоне виднеются пальмы, и догадки о совместном отдыхе подтверждает блогер Ида Галич, оставившая под записью Насти пожелание хорошего отдыха.
Пару месяцев назад Ивлеева уже публиковала подозрительное фото с Элджеем, на котором она снимает с молодого человека очки, однако кадр не вызвал подозрений. Новый пост девушка сопроводила говорящими эмодзи: парой, держащейся за руки, и сердечком.
А как тебе кажется — подходят друг другу рэпер и телеведущая?
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Фото:Instagram
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