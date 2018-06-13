Фото: любвеобильная звезда «Дома-2» наконец нашла одного-единственного

Звезда телешоу «Дом» все же нашла того единственного, с кем готова пойти под венец. В прошлом году у нее появился бойфренд, который, по словам самой Африкантовой, является мужчиной ее мечты. Зовут счастливца Роман Капкала.

Хотя за время отношений пара и расставалась, и сходилась вновь, все же они решили пожениться. Африкантова и Капкала даже участвовали в конкурсе проекта «Свадьба на миллион», но заняли в гонке за праздником мечты лишь второе место.

Африкантова, как и многие девушки, мечтает о роскошном дне бракосочетания и, конечно, идеальном платье. Она уже привлекла к выбору своих многочисленных подписчиков в Instagram. Стоит отметить, что Марина выставила на голосование две очень нежные и женственные модели.

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