Ещё
Фото: любвеобильная звезда «Дома-2» наконец нашла одного-единственного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: любвеобильная звезда «Дома-2» наконец нашла одного-единственного 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Звезда телешоу «Дом» все же нашла того единственного, с кем готова пойти под венец. В прошлом году у нее появился бойфренд, который, по словам самой Африкантовой, является мужчиной ее мечты. Зовут счастливца Роман Капкала.
Хотя за время отношений пара и расставалась, и сходилась вновь, все же они решили пожениться. Африкантова и Капкала даже участвовали в конкурсе проекта «Свадьба на миллион», но заняли в гонке за праздником мечты лишь второе место.
Африкантова, как и многие девушки, мечтает о роскошном дне бракосочетания и, конечно, идеальном платье. Она уже привлекла к выбору своих многочисленных подписчиков в Instagram. Стоит отметить, что Марина выставила на голосование две очень нежные и женственные модели.
Ранее Пятый канал рассказывал о бывшем участнике «Дома-2» Егоре Халявине, которого прозвали «Русский Кен» — парень готовится к неожиданной операции интимного плана.
Пятый канал: последние новости
Стали известны подробности недавнего разрыва Прилучного и Муцениеце Самая сексуальная женщина России Регина Тодоренко рассказала о беременности Фотосравнение: Ирина Шейк доказала, что ее красота — от природы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»7
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике5
Пуговка показала «беременный» живот12
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян8
Почему анальный секс — это не страшно69
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
12:21
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Звёзды
00:15
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян
Звёзды
11:51
Заграничные вкусняшки, которых уже нет
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение