Договоримся на берегу. Зачем до свадьбы определять правила семейной жизни

Нижегородка Юлия Ирхина суженого ждала долго. Сначала строила карьеру и зарабатывала на собственное жильё. Времени на серьёзные отношения просто не оставалось.

Но однажды в жизни женщины появился Игорь. Парень был интересным собеседником, добрым человеком и страстным любовником. Устоять Юлия не смогла, и вскоре Игорь переехал в её квартиру. Особых разногласий совместный быт не вызвал, а вот некоторые привычки из холостой жизни Игоря его новую спутницу жизни явно не устраивали. В первую очередь это касалось отношений Игоря с его бывшей возлюбленной. Расстались они тихо-мирно и относительно давно, но барышня на правах друга жизнь мужчины покидать не хотела.

Однажды Игорь сообщил, что Наташа (так зовут его бывшую) попросила отвезти её за тридевять земель к младшему брату в пионерский лагерь. Оказалось, Игорь не раз уже помогал Наташе и возил её на своей машине по разным делам.

«Я отрезала, что больше он у этой дамы личным водителем не работает, заставила позвонить бывшей и озвучить новые правила общения», — сказала Юлия.

А ещё она настойчиво попросила, чтобы Игорь не фотографировался с Наташей и запретил бывшей девушке выкладывать их совместные фото в социальных сетях. Просто созваниваться и иногда встречаться Игорь с Натальей, по мнению Юлии, мог, но сообщать об этом всему миру не надо. Принципиальная позиция Юлии, обозначенная до свадьбы, касалась и некоторых аспектов совместного проживания. Юля уже много лет сознательно не ела мяса и попросила супруга не привлекать её к приготовлению мясных блюд. В итоге пара питается раздельно. Муж покупает свои продукты, а жена — свои. Деньги на это они также тратят из своих карманов, не расходуя совместный бюджет.

«Мне кажется, что проще один раз честно сказать человеку: «Не делай так больше», чем потом быть хронически недовольной семейной жизнью», — рассуждает Юлия.

Подожду ещё чуть-чуть

А вот другую нижегородку Арину Борейкину неумение вовремя ставить рамки дозволенного привело к краху семьи. Арина повстречала будущего супруга Михаила в компании общих друзей. Парень нравился многим дамам: высокий, статный, с чувством юмора и хорошим достатком. Девушка влюбилась в Мишу с первого взгляда. Тот вроде ответил симпатичной блондинке взаимностью. Начали встречаться, потом сыграли свадьбу.

Арина с самого начала совместной жизни стремилась избраннику угождать. На стол всегда подавала исключительно деликатесы. Вот только на что девушка со скромной зарплатой продавца их покупала, Михаил никогда не интересовался. Чрезмерную любовь сердечного друга к противоположному полу Арина тоже не пресекала. Ну, звонит ему какая-то женщина в три ночи на мобильный… Так это его подруга, он объяснил.

«Я считала, что если начну давить на Мишу в некоторых вопросах, то он от меня сбежит, — вздыхает Арина. — Хотела получить его расположение любой ценой, а потом уж о своих интересах подумать. Будущая свекровь, а она человек по характеру достаточно жёсткий, сразу мне сказала: «С Мишкой так нельзя. Говори ему, что не так. Не скажешь — быстро на шею сядет». В итоге так и получилось».

Вскоре у пары родился ребёнок. Арина ушла в декрет. Денег стало не хватать. Михаил неплохо зарабатывал, но за годы жизни с женой не особо привык давать ей денег: раньше же не просила, сама как-то крутилась. Но одно дело — чего-то не купить себе, другое — ущемить единственного ребёнка. Арина всё чаще просила у супруга «инвестиций», а в ответ получала копейки и недовольное ворчание.

После появления малыша Арина стала бояться, что ребёнок может остаться без отца. Внимание дамам Михаил по-прежнему уделял много. Девушка стала всё чаще просить мужа не расточать комплименты всем подряд и не общаться в социальных сетях с одноклассницами и коллегами по работе.

«Она стала пилить меня по поводу и без, — сетует теперь уже бывший муж Арины. — Раньше, значит, я, такой-сякой, её во всём устраивал, а сейчас — нет. Я вещи собрал и ушёл. Знал бы сразу, какая она, — не женился бы!»

Возможно, и Арина не потратила бы на мужчину пять лет жизни и не воспитывала бы сегодня ребёнка одна.

Есть о чём поговорить

«Когда мы наконец встречаем любимого человека, кажется, что теперь-то всё сложится само собой. Но хорошая семья — это серьёзная работа. В идеале вы же планируете быть вместе всегда. Так почему бы не обсудить важнейшие жизненные вопросы?

Дети… Вам нужно сразу оговорить с партнёром, хотите ли вы детей, и если да, то сколько и когда. Я встречала много пар, которые «ломались» именно на этом, казалось бы, в первые годы жизни непринципиальном вопросе. Муж хочет, чтобы жена родила, а ей нравится карьеру строить. Или жена всегда мечтала о троих, а супруг и на одного ребёнка едва согласился.

Не отказывайтесь от своих желаний в надежде потом переубедить партнёра. Если ваши взгляды отличаются кардинально, возможно, супружеская жизнь не будет счастливой.

Говорить о деньгах, может быть, некомфортно, но разобраться с этим обязательно стоит. Если вы делите с кем-то свою жизнь, вы должны знать о финансовом положении человека. Стоит обсудить и ваши долги. Если у вас есть кредиты, расскажите о них своему партнёру.

Или взять повседневные привычки. Некоторым нравится вести аскетический образ жизни, другие предпочитают роскошь. Нет правильного или неправильного способа жить — просто нужно быть честными друг с другом. Кроме того, обсуждая финансовый вопрос, вы сможете понять, насколько каждый из вас готов идти на компромисс.

Ну и, конечно, интимная жизнь. Как и всё остальное, сексуальные предпочтения человека индивидуальны, и их надо уважать. Эта тема также может вызвать неловкость, но её важно обсудить, если вы хотите построить прочные серьёзные отношения».