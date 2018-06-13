Ещё
Стало известно, почему Бритни Спирс и Сэм Асгари до сих пор не поженились
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, почему Бритни Спирс и Сэм Асгари до сих пор не поженились 

Журнал ОК! 2 часа назад
Поклонники Бритни Спирс не перестают умиляться ее фотографиям с молодым танцовщиком Сэмом Асгари. В сети уже ходили слухи о том, что мужчина сделал своей избраннице предложение, однако свадьбы пока не состоялось. Как выяснилось, на то есть веская причина — отец Бритни, который категорически против ее брака с Сэмом.
Бритни уже давно вышла бы замуж за Сэма, если бы не отец. Он очень опасается, что кто-то сможет слишком близко приблизиться к его дочери. Сама Брит называет Сэма ласково «мужем», а Сэм ее — «женой». Певица уверена, что он — тот самый, с кем она хочет провести всю свою жизнь. Сэм уверил ее, что готов ждать столько, сколько потребуется, пока не получит благословение ее отца. И это очень романтично!
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Напомним, что об отношениях 36-летней певицы и 23-летнего танцовщика в СМИ заговорили в конце ноября 2016 года, однако тогда их чувства еще не были серьезными. Друзья Бритни заявляют, что в объятиях атлетичного красавчика она буквально преобразилась. В сети ходят слухи, что молодой бойфренд уже сделал артистке предложение. Поводом для разговоров послужило кольцо на ее безымянном пальце.
Брак с Сэмом Асгари, если он произойдет, станет для артистки третьим. Впервые Бритни вышла замуж за Джейсона Александра в 2004-м, в этом же году артистка развелась с супругом и вновь вышла замуж. Ее избранником стал Кевин Федерлайн, с которым она развелась в 2007. Бритни воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена Джеймса.
Журнал ОК!: последние новости
Регина Тодоренко впервые прокомментировала слухи о беременности Ник Джонас представил Приянку Чопру своей семье Мимими дня: Райан Гослинг купил дочери молочный коктейль
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости4
Нюша об ужасающих изменениях во внешности1
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян16
Пуговка показала «беременный» живот13
Сексуальные жены миллиардеров
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение