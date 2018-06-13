Стало известно, почему Бритни Спирс и Сэм Асгари до сих пор не поженились

Поклонники Бритни Спирс не перестают умиляться ее фотографиям с молодым танцовщиком Сэмом Асгари. В сети уже ходили слухи о том, что мужчина сделал своей избраннице предложение, однако свадьбы пока не состоялось. Как выяснилось, на то есть веская причина — отец Бритни, который категорически против ее брака с Сэмом.

Бритни уже давно вышла бы замуж за Сэма, если бы не отец. Он очень опасается, что кто-то сможет слишком близко приблизиться к его дочери. Сама Брит называет Сэма ласково «мужем», а Сэм ее — «женой». Певица уверена, что он — тот самый, с кем она хочет провести всю свою жизнь. Сэм уверил ее, что готов ждать столько, сколько потребуется, пока не получит благословение ее отца. И это очень романтично!

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Напомним, что об отношениях 36-летней певицы и 23-летнего танцовщика в СМИ заговорили в конце ноября 2016 года, однако тогда их чувства еще не были серьезными. Друзья Бритни заявляют, что в объятиях атлетичного красавчика она буквально преобразилась. В сети ходят слухи, что молодой бойфренд уже сделал артистке предложение. Поводом для разговоров послужило кольцо на ее безымянном пальце.