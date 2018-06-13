Самые громкие романы и расставания футболистов

В последнее время футболисты все чаще становятся светскими персонажами, а то и героями таблоидов. И все потому, что крутить громкие романы у них получается ничуть не хуже, а иногда и гораздо лучше, чем забивать голы. WomanHit.ru вспомнил таблоидную жизнь Криштиану Роналду и его самый громкий роман с российской моделью Ириной Шейк , а также подобного рода достижения наших футболистов.

Роналду — между красотками и мамой

Пару Роналду и Шейк иногда называли Бекхэмами поколения 2.0. Футболист и модель познакомились в 2010 году при весьма романтических обстоятельствах, а именно на съемках рекламы нижнего белья. Говорят, между ними сразу промелькнула искра, однако, прежде чем Ирина и Криштиану стали парой, прошло несколько месяцев.

Как утверждают в окружении Шейк, несмотря на всю специфику своей профессии, Ирина крайне серьезно относится к отношениям между мужчиной и женщиной и еще серьезнее — к семье. В то же время молодой, но уже невероятно знаменитый Роналду предпочитал жить на скорости молниеносной футбольной атаки. Спустя некоторое время после начала отношений с Ириной у Криштиану вдруг появляется ребенок, рожденный суррогатной матерью. Однако Шейк не сделала по этому поводу ни одного публичного заявления. Она уделяла немало времени малышу, которого назвали Криштиану-младший, и регулярно ходила с ним на футбольные матчи его отца. Слухи о том, что у Роналду интрижка с моделью Андрессой Урак, тоже не вывели Ирину из равновесия. Она появлялась вместе с Криштиану, пара выглядела вполне счастливой, а сам Роналду грозился засудить свою предполагаемую любовницу Андрессу за клевету.

Время от времени шли разговоры о том, что Криштиану и Ирина думают о свадьбе. Она ожидалась в 2012 году, сразу после чемпионата мира по футболу, а также годом позже, но слухи остались слухами. В начале 2015 года появилась новость о том, что пара рассталась, а чуть позже Ирина дала интервью испанскому изданию Hola!, в котором, наверное, впервые прокомментировала свои отношения со знаменитым футболистом.

«Женщина чувствует себя некомфортно, когда рядом с ней находится неправильный мужчина, — поведала модель. — Я чувствовала себя некомфортно и небезопасно. Думала, что нашла идеального мужчину, но все обернулось иначе. Мой идеальный мужчина — верный и честный джентльмен, который знает, как обращаться с женщиной. Я не верю в мужчин, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными. Это мальчики, а не мужчины».

Нужно признать, что после расставания с Роналду «верный и честный» джентльмен встретился модели довольно быстро. Им оказался голливудский сердцеед Брэдли Купер , который стал отцом дочери Ирины. А Роналду, получив полную свободу действий, продолжил изучение мира манекенщиц. Впрочем, в окружении футболиста поговаривают, что расставание с русской красавицей стало для португальца ощутимой травмой, и все происходящее в личной жизни Роналду с тех пор называют постшейковским периодом.

Тем не менее скучной жизнь футболиста явно не является. В 2017 году Криштиану снова стал отцом — на этот раз близнецов Матео и Евы. О матери малышей опять ничего не известно, вследствие чего пошли разговоры о том, что женщины Роналду интересуют исключительно как отличная компания для позирования фотографам. Иногда слухи о специфических пристрастиях Криштиану обрастали пикантными подробностями, но ни фактов, ни комментариев на эту тему не поступало.

Совсем недавно у Роналду появилась еще одна дочь, которую назвали Аланой Мартиной. И это был первый ребенок, имя матери которого все знают. Малышку родила официальная на тот момент девушка Роналду Джорджина Родригес. Они познакомились на модном показе, и спустя почти полтора года модель и танцовщица родила ребенка. Криштиану и Джорджина не скрывают от публики детей и довольно часто выкладывают в социальные сети свои семейные фотографии. С виду все напоминает настоящую идиллию, и поэтому снова идут разговоры о скорой свадьбе. Однако по этому поводу пара комментариев не дает.

Как признается Роналду, главной женщиной его жизни всегда останется его мама Мария Долореш душ Сантуш Авейру. Она по-прежнему его друг, помощник, сопровождает знаменитого сына по всему миру. Именно она, простая повариха, приложила максимум стараний для того, чтобы из мальчика, который начинал играть в футбол тряпичным мячом, потому что не было возможности купить настоящий, выросла мировая суперзвезда. И такая мама, конечно же, надежнее все супермоделей вместе взятых.

Все было слишком красиво, чтобы продолжаться долго… Примерно так светские сплетники характеризуют отношения Федора Смолова и Виктории Лопыревой. Вместе молодой харизматичный футболист и «Мисс Россия-2003» выглядели как с обложки журналов о жизни богатых, знаменитых и неотразимых. Да и отношения их чем-то напоминали журнальную статью: знакомство в общей компании, стремительный роман, предложение руки и сердца, свадьба на Мальдивах…

Вместе они были два года. В своем микроблоге Виктория пояснила, что молодой человек оказался не готов к появлению семьи. «Я любила своего мужа и была счастлива, и сама искренне верила, что у нас идеальная семья; но иногда что-то становится той самой последней каплей, которая перевешивает чашу весов… И ты понимаешь, что наступила точка невозврата. Я ухожу не к кому-то, а от ситуации, которую никогда не смогу принять. Для меня семья — это самое главное в жизни, очень надеюсь, что она у меня будет», — написала Виктория.

Смолов тем временем сделал любопытное признание. Оказывается, отношения с Викторией не очень хорошо сказывались на его спортивной карьере. Как рассказал Федор, он в то время играл нечасто и не так удачно, как хотел бы. И действительно: после того как пара рассталась, многие футбольные фанаты заметили, что играть Смолов стал успешнее.

Знаменитого футболиста и дочь сенатора Вадима Тюльпанова называли самой красивой парой Петербурга. Они поженились в 2016 году при весьма драматичных обстоятельствах. Расставание Александра с гражданской супругой Екатериной Сафроновой имело скандальный характер, потому что Кержаков через суд потребовал лишить женщину родительских прав и в итоге забрал себе их общего сына.

В том же году Александр в третий раз стал отцом: Милана родила футболисту сына. Впрочем, в этот период в семье произошло горе: у Миланы скончался отец — поговаривают, у девушки началась депрессия, ей пришлось даже обратиться за помощью.

Постепенно отношения между супругами стали меняться. Все чаще их стали видеть поодиночке, и даже отдыхали они недавно на Бали якобы порознь, хотя и прилетели туда вместе. В Инстаграме Миланы в последнее время нет совместных снимков с мужем. В Сети уже появились рассказы знакомых этой пары о разрыве отношений Александра и Миланы.

Светская пресса в шутку называла эту пару «тарабузики», хотя отношения между футболистом и телеведущей были весьма серьезными. На момент знакомства с Ольгой Тарасов был женат, у него подрастала двухлетняя дочь. Однако новый роман привел Дмитрия к решению развестись с женой и сыграть свадьбу с Бузовой. В узком семейном кругу они устроили торжество на корабле. Медового месяца не случилось: буквально на следующий день Тарасов улетел на сборы, а Ольга поехала на съемки. Однако девушка не возражала, поскольку знала, что выходит замуж за футболиста.

Поначалу все было романтично до слез. Молодожены устраивали в честь друг друга пышные приемы, записывали песни, заваливали цветами и подарками, прекрасно проводили время на экзотических курортах. Пресса их обожала.

Однако всеобщая эйфория длилась недолго. В какой-то момент Ольга и Дмитрий перестали появляться вместе. А в позапрошлом году развелись, потому что, по слухам, у футболиста начался роман с моделью Анастасией Костенко . Хотя сам Тарасов утверждает, что встречаться они начали уже после развода. Нынешняя избранница спортсмена беременна; кроме того, пара зарегистрировала свои отношения.

Они познакомились случайно на Невском проспекте — тогда Юля была еще студенткой университета аэрокосмического приборостроения. Роман закрутился быстро, и уже вскоре у них родился сын Артем. Тогда Юлии пришлось бросить свой вуз. Через три года в семье родилась дочь Яна, а еще через три Юлия забеременела младшим, Арсением. Именно в тот момент футболист сообщил, что у него другая женщина и он намерен оставить семью. Для Юлии такая новость прозвучала как гром среди ясного неба.

Особую скандальность расставанию пары придали судебные разбирательства, где Барановская пыталась выбить из отца ее детей алименты. И хотя они не были официально расписаны, по слухам, Аршавин все-таки отдал квартиру в Санкт-Петербурге и часть своего дохода. Кстати, после всей этой истории Юлия выпустила книгу, где подробно рассказала об изменах бывшего мужа и других непростых ситуациях в семье.