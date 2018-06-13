Дженнифер Лоуренс снова замечена с новым бойфрендом

Кажется, роман Дженнифер Лоуренс (27) и директора картинной галереи Кука Малруни (33) развивается стремительно. Инсайдеры рассказали, что парочка встречается уже несколько недель, но вместе их видели всего пару раз.

Так, фотографы подловили Джен и Кука во время свидания в Нью-Йорке. Влюбленные держались за руки и болтали с друзьями. Смотрятся они отлично!

https://www.youtube.com/watch?v=nr-Mgddl8Xk

Фото смотри здесь.

Напомним, до Малруни Лоуренс год встречалась с Дарреном Аронофски (49).

Он, кстати, даже снял ее в своем фильме «Мама!».

https://www.youtube.com/watch?v=L4gJRP8nVLY

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-lourens-snova-zamechena-s-novym-bojfrendom/