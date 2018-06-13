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Дженнифер Лоуренс снова замечена с новым бойфрендом
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Дженнифер Лоуренс снова замечена с новым бойфрендом 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кажется, роман Дженнифер Лоуренс (27) и директора картинной галереи Кука Малруни (33) развивается стремительно. Инсайдеры рассказали, что парочка встречается уже несколько недель, но вместе их видели всего пару раз.
Так, фотографы подловили Джен и Кука во время свидания в Нью-Йорке. Влюбленные держались за руки и болтали с друзьями. Смотрятся они отлично!
https://www.youtube.com/watch?v=nr-Mgddl8Xk
Фото смотри здесь.
Напомним, до Малруни Лоуренс год встречалась с Дарреном Аронофски (49).
Он, кстати, даже снял ее в своем фильме «Мама!».
https://www.youtube.com/watch?v=L4gJRP8nVLY
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-lourens-snova-zamechena-s-novym-bojfrendom/
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Женский форум
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