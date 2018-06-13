Почему не стоит зацикливаться на одном мужчине

Я сейчас не буду долго рассуждать на тему, моногамны ли женщины или нет. Я уверена, что все мы разные, и нельзя ни на кого вещать ярлыки. Да и вообще, речь в этой колонке совершенно не про секс. Его, если вы помните, я предпочитаю по дружбе. Но если такой вариант не для вас, и вы хотите построить отношения, то вот вам мой совет: не зацикливайтесь на одном мужчине.

Раньше было так: стоило мужчине проявить ко мне интерес, как я тут же сдавалась «на милость победителю»: перестала отвечать на звонки всех знакомых мужского пола, безжалостно удаляла dating-приложения и выключала режим флирта. Сейчас я понимаю, что делала это из-за недостатка уверенности в себе. На самом деле, все эти знаки внимания вовсе не означают, что он собирается на вас жениться. Возможно, он даже исчезнет, не объяснив причин, потому что он так решил. А вы останетесь с разбитым сердцем гадать, что же пошло не так. Скажите честно, оно вам надо? Не надо? Вот и не спешите избавляться от поклонников. И вот, почему я так думаю.

У вас будет выбор

Согласитесь, выбор — это всегда хорошо. Когда в вашем окружении есть сразу несколько мужчин, подходящих на роль бойфренда (или чего покруче), вы можете наглядно отследить, кто из них вам больше подходит. У каждой из нас в мыслях существует образ идеального мужчины. Ну а если еще не существует, может сформироваться в процессе. На самом деле, идеальных не бывает, но можно найти того, кто сможет хотя бы приблизиться к светлому образу, живущему у вас в голове.

Ваша самооценка взлетит до небес

Дела с самооценкой заметно улучшаются даже с появлением на горизонте одного поклонника, а уж если их несколько! Тут-то у вас и появляются шансы почувствовать себя богиней. Чудесным образом вы преобразитесь: и внешне, и внутренне (что лично для меня важнее). И даже если ни один из этих мужчин не станет для вас «тем самым», то внутренние перемены к лучшему в вас все равно уже произойдут. Согласитесь, это плюс.

Это сделает вас неуязвимой

Возвращаемся к вопросу о разбитом сердце. Если вы быстро влюбляетесь (ну или хотя бы увлекаетесь), наличие нескольких потенциальных претендентов на пост бойфренда снизит риски того, что вам придется страдать, если один из них внезапно «сольется». Не сработал план А — переходите к плану В. И так далее. Вам некогда будет сидеть и грустить.

Это добавит вам очков

Мужчины прекрасно чувствуют женщин, которые окружены вниманием «конкурентов». Он поймет, что за ваше расположение придется еще побороться. Тут как в дикой природе: побеждает сильнейший самец. В таких условиях ему придется демонстрировать свои лучшие стороны, а не жить в расслабленном режиме, ожидая инициативы с вашей стороны. Вы достойны того, чтобы за вас боролись — вот пусть и займутся делом! А то ведь вы найдете кого-нибудь получше…