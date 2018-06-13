Я вас где-то уже видел: перед свадьбой пара обнаружила, что знакома на 15 лет дольше, чем думала

Хайди и Эд Савитт из Лондона познакомились в университете в 2011 году, начали встречаться и решили пожениться. Но незадолго до свадьбы пара узнала, что их знакомство произошло намного раньше, чем они предполагали.

Источник: Independent

До недавнего времени Хайди и Эд думали, что познакомились в университете, когда Эд спросил девушку, как пользоваться сушилкой в общежитии, поскольку она была предыдущим арендатором комнаты. У пары завязались отношения, и вскоре они решили пожениться.

Незадолго до свадьбы мать Хайди, Кей Паркер, рассказала про отдых в Турции всей семьей в 1997 году. Кей обмолвилась, что на отдыхе Хайди познакомилась с мальчиком по имени Эд, дети сдружились и все время проводили вместе. Через две недели после этого разговора Кей нашла на чердаке дома семейный альбом, где и обнаружила фотографию Хайди с другом с того самого отдыха в Турции.

«Когда мама нашла фотографию, она отправила ее мне. Я была просто в шоке», — рассказала Хайди.

На фотографии рядом с Хайди стоял не кто иной, как ее будущий муж.

Хайди позвонила жениху и рассказала о находке. Семья Эда подняла старые архивы фотографий и тоже нашла снимки с Хайди. Молодые люди и поверить не могли, что они познакомились много лет назад, а в университете не узнали друг друга и влюбились. Хайди и Эд решили, что это судьба.

После свадьбы пара решила вновь отправиться на тот же самый курорт, где они познакомились в детстве, чтобы освежить воспоминания.