Селена опровергла, что её задевают отношения Бибера и Болдуин

Возобновили ли отношения Джастин Бибер Хейли Болдуин , неизвестно. Тем не менее парочку вчера видели гуляющими по улицам Майями. Но не успели фото папарацци попасть в сеть, как одно из зарубежных СМИ опубликовало статью под названием «Болезненная реакции Селены на фото Джастина и Хейли». Для убедительности добавили цитату от якобы приближённого к певице источника.

«Конечно, Селена знает, что Джастин и Хейли проводят время вместе. Ее это очень задевает. Ей тяжело видеть, что они снова вместе».

Только, вот, в чем интересный факт. Нет ни источника, который все это рассказывал, от самой «болезненной» реакции Селены. Певица сама не раз говорила не верить всему, что пишут. И это как раз такой случай. К тому же, Гомес сама неплохо проводит время — веселится с семьёй, друзьями и много работает, чтобы порадовать фанатов.