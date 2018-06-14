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Сати Казанова была любовницей женатого олигарха
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Сати Казанова была любовницей женатого олигарха 

Клео.Ру 47 минут назад
Фото: Клео.Ру
Популярная молодая певица Сати Казанова появилась в студии передачи «Секрет на миллион», где звезды откровенно говорят о тайнах личной жизни и профессиональной карьеры. Певице пришлось отвечать на неудобные вопросы, и она призналась в порочной связи с женатым.
Любовницей олигарха Сати стала, когда уже была популярной певицей.
Миллиардер был связан официальными узами. Артистку подобные препятствия не удержали от искушения.
По словам Сати, богатый любовник окружал ее вниманием и заботой. Влюбленный олигарх не скупился на широкие жесты. Он делал певице роскошные подарки.
Итогом романа стал шикарный пентхаус в элитном районе Москвы, где сейчас и проживает певица со своим законным супругом.
Длительный и бурный роман, по воспоминаниям артистки, был для нее тяжелым и, несмотря на влюбленность, ей пришлось прекратить эти отношения.
Долгое время она не могла от них оправиться. Все изменила встреча с нынешним супругом. Именно с ним Сати обрела не только счастье, но и семью. В ближайшее время пара хочет, чтобы их стало на одного больше.
Кстати, выходя замуж певица взяла фамилию мужа. Теперь она Сати Тиоццо. Супруг артистки — популярный фотограф. Молодым редко удается побыть вместе из-за плотной рабочей занятости.
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