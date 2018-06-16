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Сати Казанова откровенно рассказала о романе с миллиардером
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Сати Казанова откровенно рассказала о романе с миллиардером 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Певица поделилась с Лерой Кудрявцевой воспоминаниями в эфире шоу «Секрет на миллион».
Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова всегда скрывала личную жизнь. Об отношениях красавицы-кабардинки ходили легенды. Зачастую артистке приписывали романы с богатыми и влиятельными мужчинами. В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Сати призналась, что всегда считала, что мужчина должен обеспечивать женщину, одаривать подарками. Певица впервые откровенно рассказала о романе с женатым миллиардером. «Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка. С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», — призналась Казанова. Певица подтвердила, что возлюбленный приобрел ей недвижимость в Москве.
В эфире шоу был показан сюжет о казахском бизнесмене Тимуре Кулибаеве, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов. Сати отметила, что этот человек действительно стал для нее близким и родным, окружил заботой. По признанию певицы, отношения разрушились после того, как она узнала об изменах Кулибаева. «Помню, как я пришла к нему домой, а там на столе лежала газета, в которой рассказывалось про его тайный роман. Я спросила прямо, правда ли это? Он подтвердил, что правда. Понимаешь, одно дело догадываться, что к нему самолетами летают модели, а другое знать наверняка. В итоге, мы расстались. Но я до сих пор благодарна этому человеку за то, что он для меня сделал. Он оказал сильное положительное влияние на меня и мои взгляды», — вспомнила Казанова.
Супруг Сати Казановой, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, — абсолютная противоположность прошлым избранникам. Однако сейчас артистка счастлива, как никогда ранее. Несмотря на то, что супруги до сих пор привыкают друг к другу, они даже во время ссор не думают о расставании. Более того, пара намерена в ближайшее время стать родителями.
Фото: instagram
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