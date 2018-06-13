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Сати Казанова порвет с «бывшим» в эфире программы «Секрет на миллион»
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Сати Казанова порвет с «бывшим» в эфире программы «Секрет на миллион» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица расскажет всю правду о жизни в браке и до него.
Новым гостем студии «Секрет на миллион» станет певица Сати Казанова. Правда, в паспорте она теперь Сати Тиоццо, ведь девять месяцев назад артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Сати расскажет, довольна ли она семейной жизнью и такой ли она себе ее представляла.
Телезрители программы увидят семейное гнездышко молодой пары — пентхаус в престижном районе Москвы, который Сати купил богатый поклонник, с которым певица встречалась еще до брака.
В беседе с Лерой Кудрявцевой певица впервые откровенно расскажет о романе с женатым миллиардером и обратится к своему «бывшему» с телеэкрана. Сати признается, почему она довольствовалась ролью любовницы и как набралась мужества разорвать эти отношения.
Также звезда шоу-бизнеса вспомнит и свое детство в кабардинской деревне, и разгульную жизнь в Москве, когда успех вскружил ей голову. Сати признается, что вечеринки до утра были для нее обычным делом до тех пор, пока она чуть не попрощалась с жизнью.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 16 июня в 17.00 на НТВ!
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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