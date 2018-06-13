Сати Казанова порвет с «бывшим» в эфире программы «Секрет на миллион»

Певица расскажет всю правду о жизни в браке и до него.

Новым гостем студии «Секрет на миллион» станет певица Сати Казанова . Правда, в паспорте она теперь Сати Тиоццо, ведь девять месяцев назад артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо . В разговоре с Лерой Кудрявцевой Сати расскажет, довольна ли она семейной жизнью и такой ли она себе ее представляла.

Телезрители программы увидят семейное гнездышко молодой пары — пентхаус в престижном районе Москвы, который Сати купил богатый поклонник, с которым певица встречалась еще до брака.

В беседе с Лерой Кудрявцевой певица впервые откровенно расскажет о романе с женатым миллиардером и обратится к своему «бывшему» с телеэкрана. Сати признается, почему она довольствовалась ролью любовницы и как набралась мужества разорвать эти отношения.

Также звезда шоу-бизнеса вспомнит и свое детство в кабардинской деревне, и разгульную жизнь в Москве, когда успех вскружил ей голову. Сати признается, что вечеринки до утра были для нее обычным делом до тех пор, пока она чуть не попрощалась с жизнью.