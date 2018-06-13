Два трансгендера заключили брак

Ханна и Джейк — трансгендеры. Джейк родился девочкой, но, по его словам, еще в три года понял, что должен быть парнем, о чем, собственно, никогда не стеснялся говорить вслух. А Ханна родилась как раз мальчиком и даже успела стать капитаном британской армии, однако 6 лет назад решила сменить пол. Как говорит девушка, коллеги ее идею оценили и не стали над ней глумиться, а, напротив, поддержали.

@hannahw253

Познакомились Джейк и Ханна три года назад через общих друзей. Джейк оказался актером и практически с первого взгляда понравился девушке. Позже выяснилось, что он тоже менял пол.

@jake_graf5

После свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие в Тель-Авив, а теперь серьезно задумались о детях. Джейк считает, что Ханна станет прекрасной матерью и уверяет, что, как бы трудно это ни было, они все равно станут родителями. Пара планирует взять малыша из приюта или же воспользоваться услугами суррогатной матери.