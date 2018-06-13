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Инна Жиркова: нашим девушкам не стоит заниматься сексом с иностранцами
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Инна Жиркова: нашим девушкам не стоит заниматься сексом с иностранцами 

Пятый канал 57 минут назад
Фото: Пятый канал
Парламентарий Тамара Плетнева предостерегла россиянок от секса с иностранцами, которые приедут в Россию на время чемпионата мира по футболу.
— А то потом ходят ко мне в комитет и плачут, что увезли ребенка. Хотелось бы, чтобы в нашей стране женились по любви, а затем строили хорошую семью, рожали детей и воспитывали их, — сказала Плетнева в интервью «Говорит Москва».
По ее мнению, дети, появившиеся в результате «межрасовых связей», обычно страдают. В свою очередь супруга заслуженного мастера спорта России и игрока «Зенита» Юрия Жиркова Инна Жиркова поддержала депутата, но при этом все же допустила возможность обычных знакомств.
— В целом согласна, наши девушки должны хранить честь, но познакомиться можно. Быть может, с первого взгляда люди друг друга полюбят. Но я вот всегда мечтала о русском муже, поэтому трудно комментировать такие вещи, — сказала Жиркова.
Ранее Пятый канал сообщал, что церемония открытия чемпионата пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве, после чего сразу же состоится первый матч между сборными России и Саудовской Аравии.
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