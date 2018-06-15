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Дочь Ренаты Литвиновой приняла участие в модной съемке
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Дочь Ренаты Литвиновой приняла участие в модной съемке 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Девушка предстала в загадочном образе.
Судя по всему, 16-летняя дочь известной актрисы, кинорежиссера, сценариста, телеведущей Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская покоряет модный Олимп. Девушка разместила в своем «Инстаграме» фотоснимок с фэшн-съемки, на котором, судя по хэштегам, предстала в образе от всемирно известного бренда Dior.
Друзья и поклонники юной Ульяны пришли в восторг: «Уля, ты красавица невероятной загадочности», «Уля, как круто получилось!», «Красота», — комментируют пользователи Сети.
Чуть ранее парой кадров с этой съемки поделилась в своем блоге сама Рената Литвинова, коротко подписав публикацию:
Поклонники актрисы назвали ее дочь настоящей красавицей: «Ваша дочь — просто нереальная красотка», «Красавица выросла!», «Так похожа на вас, Рената. Ульяна очень красивая», «Нереальная красота!», «Потрясающая».
Напомним, Ульяна родилась в браке Ренаты Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. Супруги поженились в 2001 году, а в 2007 пара распалась.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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