Ещё
«Времена другие»: эксперты — об обращении к россиянкам по поводу секса с иностранцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Времена другие»: эксперты — об обращении к россиянкам по поводу секса с иностранцами 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу: представители семейного комитета предупреждают, что из-за этого может увеличиться количество матерей-одиночек. об этом сообщил ряд СМИ.
Портал Москва 24 выяснил, что думают об этом председатель комитета по социальной политике Мосгордумы и научный сотрудник центра психического здоровья РАМН.
По словам председателя комитета по социальной политике Мосгордумы Михаила Антонцева, понятия нужно четко разделять. «Конечно, во время чемпионата к нам приедет много иностранцев, в том числе красивых, активных, жизнерадостных мужчин. Перед ними некоторые женщины устоять не могут. Но занятие сексом и любовь — это разные вещи, — подчеркнул он. — Поэтому дети от иностранцев после чемпионата не обязательно должны быть».
Он также напомнил, что раньше времена были другие, и «многие девчонки гонялись за иностранцами, ведь те были в диковинку». «Но сейчас их — огромное количество, особенно в Москве», — добавил Антонцев.
А вот врач-психотерапевт высшей категории, научный сотрудник центра психического здоровья РАМН Александр Федорович заявил, что ему это напомнило фестиваль молодежи 1957 года в Москве (VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. — прим. ред.), «когда в наших белых семьях стали появляться черные дети». «Эта ситуация породила в мире серию слухов о доступности наших женщин, об их беспринципности», — отметил он.
Более того, по мнению Федоровича, само заявление, помимо неуважения к женщинам, унизительно и по отношению к мужчинам. «Будто иностранные мужчины предпочтительнее для русских женщин. Все наши девушки прекрасно ориентированы во всех вопросах. У нас полно нормальных и вполне фертильных парней для того, чтобы строить какие-то связи и отношения», — заявил врач-психотерапевт.
Наталья Лоскутникова
Москва24: последние новости
Не имей 100 друзей: как распознать настоящую дружбу Персонажей советских мультфильмов изобразили на кроссовках Многодетным семьям могут выделить пособие на покупку школьной формы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»6
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот14
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»93
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»14
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение