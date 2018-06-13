«Времена другие»: эксперты — об обращении к россиянкам по поводу секса с иностранцами

Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу: представители семейного комитета предупреждают, что из-за этого может увеличиться количество матерей-одиночек. об этом сообщил ряд СМИ.

Портал Москва 24 выяснил, что думают об этом председатель комитета по социальной политике Мосгордумы и научный сотрудник центра психического здоровья РАМН.

По словам председателя комитета по социальной политике Мосгордумы Михаила Антонцева, понятия нужно четко разделять. «Конечно, во время чемпионата к нам приедет много иностранцев, в том числе красивых, активных, жизнерадостных мужчин. Перед ними некоторые женщины устоять не могут. Но занятие сексом и любовь — это разные вещи, — подчеркнул он. — Поэтому дети от иностранцев после чемпионата не обязательно должны быть».

Он также напомнил, что раньше времена были другие, и «многие девчонки гонялись за иностранцами, ведь те были в диковинку». «Но сейчас их — огромное количество, особенно в Москве», — добавил Антонцев.

А вот врач-психотерапевт высшей категории, научный сотрудник центра психического здоровья РАМН Александр Федорович заявил, что ему это напомнило фестиваль молодежи 1957 года в Москве (VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. — прим. ред.), «когда в наших белых семьях стали появляться черные дети». «Эта ситуация породила в мире серию слухов о доступности наших женщин, об их беспринципности», — отметил он.

Более того, по мнению Федоровича, само заявление, помимо неуважения к женщинам, унизительно и по отношению к мужчинам. «Будто иностранные мужчины предпочтительнее для русских женщин. Все наши девушки прекрасно ориентированы во всех вопросах. У нас полно нормальных и вполне фертильных парней для того, чтобы строить какие-то связи и отношения», — заявил врач-психотерапевт.

Наталья Лоскутникова