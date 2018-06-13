Гражданский брак — семья без обязательств?

Психолог Ирина Обухова рассказывает о плюсах и минусах ситуации, когда супруги не оформляют свои отношения в загсе:

— Гражданский брак, как правило, инициирует мужчина, а женщина лишь принимает «правила игры». Но в глубине души она (мы говорим о большинстве) надеется, что рано или поздно любимый поведет ее в загс. Если мужчина скреплять себя узами брака не хочет, даже когда в семье подрастают дети, имейте в виду, что он оставляет себе некую свободу — открытую дверь, в которую может выйти в любой момент. Разумеется, есть и счастливые пары, живущие без штампа в паспорте десятки лет, но это все-таки редкие исключения.

Недостатки гражданского брака:

1. Мужчина и женщина смотрят в разные стороны. Она, если живет вместе с человеком и ведет общее хозяйство, считает себя несвободной, замужней женщиной. А он, если в загс не ходил, продолжает чувствовать себя холостяком. Именно поэтому всякий раз перепись населения в нашей стране показывает, что число женщин, состоящих в браке, превышает число женатых мужчин. Это говорит о том, что для мужчины совместное проживание с женщиной не равносильно тому, что он на ней женат.

2. Женщина не чувствует себя защищенной. Даже если она убеждена, что ей и так хорошо и в загс идти не обязательно, все равно психологически она страдает. Потому что даже сильной женщине нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Официальный брак юридически ее защищает, гражданский — нет.

3. Женщина во многом ущемляет себя. В детстве девочки рисуют в своем воображении прекрасного принца, красивую свадьбу. Важно понять, чего хотите именно вы, и не бояться отстаивать свою позицию в браке. Если для вас важен официальный статус жены, но вы идете на поводу у мужчины, соглашаясь на свободные отношения, то ломаете свои планы, отказываетесь от собственных желаний. Это большая ошибка! И поверьте, действительно любящий вас мужчина с радостью будет осуществлять ваши мечты.

4. Зачастую в таком союзе интересы ребенка находятся в зоне риска. Если при рождении малыша отец сразу официально не признал отцовство (некоторые женщины — гордые и на этом не настаивают), то право на алименты вам придется доказывать в судебном порядке. И даже если он его признал, дал свою фамилию, вы постоянно будете сталкиваться с бюрократическими проблемами: отправляясь одна с ребенком за границу, устраивая его в поликлинику, школу, оформляя разные документы.

5. При возникновении проблем и конфликтов гражданский брак гораздо легче разрушить и завершить, чем официальный. Когда у людей нет неких обязательств друг перед другом, они быстрее разбегаются. Разумеется, штампом в паспорте никого не удержишь, но прежде чем оформить развод, у супругов есть время на раздумья, и многие в результате отказываются от этого шага, сохраняют семью.

Преимущества гражданского брака:

1. Женщине все-таки легче пережить разрыв морально, если у нее в паспорте отсутствовал штамп. Потому что, как бы она себя ни убеждала, что у нее настоящая семья, внутренне она готова к тому, что все может закончиться в любой момент.

2. Некоторые пары сознательно выбирают подобные отношения, чтобы не усложнять жизнь обязательствами. Если обоих устраивает просто совместное проживание, когда никто никому ничего не должен, оба самодостаточны, ценят свободу, то такой союз может продлиться довольно долго.