Все серьезно: Блэк Чайна сделала новую татуировку в честь молодого бойфренда

Громкий роман с Робом Кардашьян (30) остался в прошлом, но страсти вокруг Блэк Чайны (30) не утихают. Недавно девушка начала встречаться с 19-летним рэпером Олмайти Джеем. И отношения влюблённых развиваются стремительно.

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На днях Чайна выложила в своем Instagram горячее фото в ярко-красном купальнике. И внимательные поклонники обратили внимание, что на руке у девушки появилась новая татуировка с именем своего возлюбленного.

Похоже, Чайну не смущает, что ее отношения с Джеем начались совсем недавно. Да и сам рэпер уверенно заявляет, что был бы счастлив иметь ребенка от Чайны. Что ж, судя по тому, как быстро развиваются их отношения, возможно нам не придется долго ждать пополнения.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-serezno-blek-chajna-sdelala-novuyu-tatuirovku-v-chest-molodogo-bojfrenda/