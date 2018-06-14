Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко призналась, что мама очень хочет выдать ее замуж

Однако Полина пока не спешит с таким серьезным шагом.

Известная актриса Мария Порошина и ее дочь Полина Куценко на днях дали большое интервью журналистам. Рассказывая о своей жизни, Полина отметила — у нее уже есть молодой человек и любимая профессия. Однако ее мама, несмотря на то, что девушке всего 22 года, уже грезит о моменте, когда дочь выйдет замуж. Даже зайдя в отель, где должно было состоятся интервью, Мария тут же предложила Полине это место для будущего торжества.

Мама с шести лет пытается меня замуж выдать. Постоянно говорит: «твоя свадьба», «до свадьбы заживет», «уж замуж невтерпеж»… И так далее. И как только на горизонте появился Ян — все, у нее сразу возник план, как меня сбыть с рук,

— со смехом рассказала Полина журналу «7 Дней» , комментируя предложение мамы по поводу отеля.

Оказалось, что избранник Полины — 27-летний режиссер по имени Ян. Молодые люди прекрасно ладят друг с другом и даже начали делать свой спектакль.

Серьезный, на него можно положиться. Мы с ним действительно постоянно говорим о свадьбе — мол, вот-вот уже, скоро. Но я хочу, чтобы предложение руки для меня было и неожиданным, и роскошным, поэтому лучше мне подождать, а ему — подготовиться…

— пояснила Полина.

Она добавила, что мама уже давно считает свою дочь самостоятельной, а потому не видит ничего плохого в свадьбе в возрасте 22 лет. Так, Полина уже с 18 лет живет в отдельной квартире, да и характер у нее спокойный. Девушку никогда не привлекали гулянки и вечеринки. Ее больше интересует саморазвитие и работа по профессии. Летом Полина окончила театральный институт. Работы пока не много, зато есть время заняться собственным театром, который они организовали с Яном.

Я всегда доверяла Поли­ниному вкусу. А когда дочь объявила, что ее избранник — режиссер и артист, немного подуспокоилась. По крайней мере, у меня стало меньше вопросов. Труднее было представить рядом с ней представителей других профессий… Мне кажется, что двадцать два года — это уже нормальный, зрелый возраст для выхода в большое плавание. Меня бы больше беспокоило, если бы дочке сегодня нравился один молодой человек, завтра — другой и так далее. А у Полины все серьезно. Но все равно, когда ребенок первый раз говорит, что влюбился, очень волнуешься,

— отметила Мария Порошина.

Также в процессе разговора выяснилось, что и отец Полины — актер Гоша Куценко — прекрасно относится к Яну, а потому вряд ли будет против, если девушка решит выйти замуж.

Напомним, у Гоши Куценко и Марии Порошиной есть одна совместная дочь. Полина Куценко родилась в 1996 году. Вторая жена актера — фотомодель Ирина Скриниченко — в 2014 году подарила ему вторую дочь, Евгению Куценко. В июне 2017 года стало известно, что актер стал отцом еще раз. Жена опять родила ему девочку. Малышку назвали Светланой.

У Марии Порошиной также есть другие дети. От второго мужа Ильи Древнова звезда родила звезда родила троих дочерей. Серафима появилась на свет в 2005 году, Аграфена — в 2010 году, а младшая Глафира в 2016 году.

Фото: Instagram@poroshinamariyamikhaylovna

Фото: Instagram@poroshinamariyamikhaylovna