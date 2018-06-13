Мария Порошина мечтает выдать старшую дочь замуж

Куценко и Порошина познакомились на третьем курсе театрального вуза, где вместе учились. Гоша мгновенно влюбился. Пара расписалась практически сразу, но прожила вместе недолго — всего 5 лет. За это время у них родилась единственная дочь Полина. Сейчас девушке 22 года, этим летом она закончила театральный институт и теперь продолжает дело своих родителей.

Наилучшим образом складывается и личная жизнь Полины, в отношениях с возлюбленным по имени Ян девушка совершенно счастлива. Правда, делать предложение избраннице молодой человек не торопится. Полину эта ситуация не смущает, а вот ее мама — Мария Порошина мечтает погулять на свадьбе дочери.

Полина Куценко этим летом закончила театральный институт. Девушка намерена пойти по стопам родителей/Фото: соцсети

«Мама с шести лет пытается меня замуж выдать. Постоянно говорит: «твоя свадьба», «до свадьбы заживет», «уж замуж невтерпеж»… И так далее. И как только на горизонте появился Ян — все, у нее сразу возник план, как меня сбыть с рук», — рассказала Полина и добавила, что не торопится с замужеством, так как хотело бы, чтобы все случилось вовремя.