Любовник впал в депрессию от новости про беременность. История адвоката

Кадр из фильма «О любви»Любовник впал в депрессию от новости про беременность. История адвоката Жанна Маргулис, адвокат по семейным делам

«Как такое может быть? Любовник — женатый человек, с которым рассталась предыдущая любовница, не дождавшись развода, а нынешняя задумалась, стоит ли сообщать его жене о своей четко спланированной или незапланированной беременности, впал в депрессию.

Моя клиентка — та самая любовница, обнаружившая две полоски на только что купленном тесте на беременность, позвонила и попросила совет. Какой совет я могу дать женщине, прекрасно осведомленной обо всех рисках интимной жизни без контрацепции? Да, кроме венерических заболеваний еще могут быть дети, потому что у контрацептивов защиты на 99,9%. Рассказывать мне о том, что все произошло случайно, бессмысленно. У каждой любовницы есть своя цель — деньги, мужчина или мужчина с деньгами. Других целей связи с женатыми кавалерами не знаю.

Согласно пункту 1 Статьи 1142 Гражданского Кодекса РФ: «Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя».

Именно поэтому столько споров по наследству среди детей, рожденных в браке и на стороне. Ненависть к своим братьям и сестрам построена на неизвестности о них при жизни наследодателя, а значит на обмане, который вскрывается через много лет.

До чего доводит ревность? Советы адвоката

Я не могла не посвятить женщину в перспективы для пока еще не родившегося ребенка, но знакомство с элементарным законодательством в виде права на получение алиментов и наследства в случае установления отцовства ее не обрадовало. Любовник ей нужен был в качестве мужа — и не чужого, а своего. Просьба найти закон, по которому чужой муж обязан развестись с нынешней женой и жениться, меня даже не обескуражил, а заставил задуматься над тем, зачем когда-то было придумано разделение полов на слабый и сильный.

Кадр из фильма «Немножко беременна»

Мужчина — не женская сумка, что всегда висит на руке. Может быть есть смысл все-таки сначала изучать законодательство, и только после — вступать в связь с женатыми?

Бывший муж хотел отсудить имущество жены, но остался ни с чем….

Я знаю минимум сотню женщин, чувствующих себя в роли любовниц великолепно. Более того, у трети из них есть дети от этих самых женатых любовников. Правда, есть одно «но». Женатые любовники продолжают играть свою роль, а не впадают в депрессию, в результате которой женщина теряет не только связь с мужчиной, но и финансовую поддержку, если таковая имеется. Так и продолжается годами уже нежелательная связь на стороне. Все из-за того, что женатые любовники не знают, как выйти из ситуации по-мужски.

Зависая в любовном треугольнике, даже самый брутальный женатый мужчина может уйти в депрессию всего лишь из-за отсутствия закона, запрещающего вступать в другие отношения, ведь каждый разрыв с любовницей может быть чреват последствиями».