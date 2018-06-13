Как вести себя с мужчиной, чтобы он не сел на шею

Одни девушки встречая мужчину своей мечты, с головой погружаются в трясину семейного быта: гремят кастрюлями да рубашки накрахмаливают до хруста.

Другие над семейным сценарием во весь голос смеются, считая самым действенным методом общения с носителем Y-хромосомы дрессировку кнутом и пряником, где кнута в избытке, а вот пряника конкретно не хватает. И плюсов, и минусов хватает в обеих позициях — какая тогда лучше? Давайте разбираться.

Метод кнута и пряника

В соцсетях сегодня мужчин принято хаять, кричать: распоясались да оборзели! — сгребая всех в одну гендерную кучу перед народным судом. И приходить к выводу, что всех мужчин требуется держать в строгой узде — и чуть выкаблучиваться начал, натягивать ремешок поводка. И, дескать, только тогда он всегда будет настороже — бояться упустить или потерять, помнить, что пахать и обеспечивать должен, заботиться и лелеять.

И как же печально лицезреть откровенно недолюбленного мужчину, причем своей же второй половинкой. Ведь явно до кнута была романтика, ручка за ручку, байты переписок, томительное ожидание очередных свиданий и бабочки в животе.

И вот наш романтик, который в свое время хотел ради дамы своего сердца горы свернуть, вдруг спотыкается о вечный кнут, а пряник получает лишь по заслугам, а не по факту просто любви, как было когда-то. Какая тут мотивация, когда домой лишний раз приходить не хочется, где всюду виноват и что-то недоделал!..

Естественно, при таком сценарии поведения мужчина вам на шею не залезет, ведь сучок опоры еще в начале пути обломится, да только и мотивации для подвигов у такого партнера будет ноль.

Понижение градуса возможностей

На самом же деле отношение мужчины к его избраннице полностью зависит от самооценки, которая влияет на его поведение даже похлеще, чем изменение гормонального фона у нас, девушек.

Парень с заниженной самооценкой ищет источники подпитки, чтобы расти в собственных глазах. У таких субъектов женщина — это прямой источник постоянной дозы уверенности в себе. Вот любимая его восхваляет, быт обустраивает, ласку дарит, и он словно кот у миски со сметаной.

А во внешнем мире ждет его подстава в виде недовольного начальника, эвакуации машины или необходимости погашения кредита, потому что где-то чуть недотянул до зарплаты.

Мужчина с заниженной самооценкой — не царь своего настроения! Он полностью зависим от фактора толчка, а потому, коли его на улице облаяли, он в этом же настроении и домой вернется. И коли вы у него добрые, ласковые и нежные, на борщах с пюре его взращивали и футболки аккуратными стопками складывали, он обязательно нажалуется на всех и поплачет, как устал везде и всюду.

Другими словами, станет использовать женскую энергию и мотивацию взамен своей отсутствующей, компенсировать свою лень чужими усилиями.

Мамонты, кролики и семейная пещера

В противовес таким безынициативным товарищам существуют мужчины с хорошей, адекватной самооценкой, которые все о себе и своих возможностях знают, а заодно догадываются, за какие такие качества их выбрали, ценят сей факт и стараются оправдать ожидания. Поэтому такие мужчины не просто любят, они еще и очень много отдают.

С сильным мужчиной вы будете чувствовать себя надежно, в прямом смысле как за каменной стеной. А потому никогда не будете бояться завтрашнего дня или размышлять в духе «А вдруг мы расстанемся, что я тогда буду делать?». Подобные отношения дают возможность женщине расслабиться и вкладывать энергию в своего мужчину, чтобы тот в их общую пещеру не кролика притащил, а мамонта. Когда женщина такого благодарного мужчину откровенно залюбливает, он ее энергию любви не просто впитывает, он ее разгоняет, генерирует и в разы увеличивает.

По сути, сильные мужчины с адекватной самооценкой как классные машины: они улетные сами по себе, но без бензина никуда. Заправь их, и они в комфорте донесут вас, куда пожелаете. Мужчины с заниженной самооценкой как машинки лохматого года: едет «ведро», пыхтит, вот-вот колесо потеряет на обочине. Думаете, бензином накормите и ситуация сама собой исправится? Да никогда! Там нужна масштабная починка и смена кузова! Поэтому в любых отношениях, чтобы не обжигаться, стоит делать простой математический анализ: вы отдаете, а он просто потребляет или, наоборот, генерирует и отдает в ответ во сто крат больше? Если второе — залюбливайте до тошноты, вам обоим будет это только на пользу.