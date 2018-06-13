Оставляет ли профессиональная деятельность следы на руках? 

Альпинист, 42 года. ©Iza-Bella Kostadinova
Что можно рассказать по рукам человека? И можно ли доверять хиромантии, где рассматриваются не только линии на ладони, но и строение кисти? Болгарский фотограф Изабелла Костадинова (Iza-Bella Kostadinova) организовала фотопроект «Хиромантия» (Chiromancy), в котором приняли участие люди различных профессий старше 40 лет. Могут ли профессиональные навыки оставлять следы на руках? Такой вопрос задаёт фотограф.
Водопроводчик, мужчина, 60 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Плотник, мужчина, 60 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Печатник, мужчина, 63 года
©Iza-Bella Kostadinova
Режиссёр, мужчина, 58 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Автор песен, мужчина, 53 года
©Iza-Bella Kostadinova
Банкир, мужчина, 43 года
©Iza-Bella Kostadinova
Физик-ядерщик, мужчина, 59 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Бармен, женщина, 54 года
©Iza-Bella Kostadinova
Этнолог, мужчина, 61 год ©Iza-Bella Kostadinova
Официант, мужчина, 52 года
©Iza-Bella Kostadinova
Шеф-повар, женщина, 45 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Таксист, мужчина, 52 года
©Iza-Bella Kostadinova
Тренер по борьбе, мужчина, 40 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Агроном, женщина, 70 лет ©Iza-Bella Kostadinova
Изабелла Костадинова (Iza-Bella Kostadinova): Веб-сайт / Facebook