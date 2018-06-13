Оставляет ли профессиональная деятельность следы на руках?

Альпинист, 42 года. ©Iza-Bella Kostadinova

Что можно рассказать по рукам человека? И можно ли доверять хиромантии, где рассматриваются не только линии на ладони, но и строение кисти? Болгарский фотограф Изабелла Костадинова (Iza-Bella Kostadinova) организовала фотопроект «Хиромантия» (Chiromancy), в котором приняли участие люди различных профессий старше 40 лет. Могут ли профессиональные навыки оставлять следы на руках? Такой вопрос задаёт фотограф.

Водопроводчик, мужчина, 60 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Плотник, мужчина, 60 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Печатник, мужчина, 63 года

©Iza-Bella Kostadinova

Режиссёр, мужчина, 58 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Автор песен, мужчина, 53 года

©Iza-Bella Kostadinova

Банкир, мужчина, 43 года

©Iza-Bella Kostadinova

Физик-ядерщик, мужчина, 59 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Бармен, женщина, 54 года

©Iza-Bella Kostadinova

Этнолог, мужчина, 61 год ©Iza-Bella Kostadinova

Официант, мужчина, 52 года

©Iza-Bella Kostadinova

Шеф-повар, женщина, 45 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Таксист, мужчина, 52 года

©Iza-Bella Kostadinova

Тренер по борьбе, мужчина, 40 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Агроном, женщина, 70 лет ©Iza-Bella Kostadinova

Изабелла Костадинова (Iza-Bella Kostadinova): Веб-сайт / Facebook