Ещё
Оставляет ли профессиональная деятельность следы на руках?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оставляет ли профессиональная деятельность следы на руках? 

Zagge.ru 1 час назад
Альпинист, 42 года. ©Iza-Bella Kostadinova
Что можно рассказать по рукам человека? И можно ли доверять хиромантии, где рассматриваются не только линии на ладони, но и строение кисти? Болгарский фотограф Изабелла Костадинова (Iza-Bella Kostadinova) организовала фотопроект «Хиромантия» (Chiromancy), в котором приняли участие люди различных профессий старше 40 лет. Могут ли профессиональные навыки оставлять следы на руках? Такой вопрос задаёт фотограф.
Водопроводчик, мужчина, 60 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Плотник, мужчина, 60 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Печатник, мужчина, 63 года
©Iza-Bella Kostadinova
Режиссёр, мужчина, 58 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Автор песен, мужчина, 53 года
©Iza-Bella Kostadinova
Банкир, мужчина, 43 года
©Iza-Bella Kostadinova
Физик-ядерщик, мужчина, 59 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Бармен, женщина, 54 года
©Iza-Bella Kostadinova
Этнолог, мужчина, 61 год  ©Iza-Bella Kostadinova
Официант, мужчина, 52 года
©Iza-Bella Kostadinova
Шеф-повар, женщина, 45 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Таксист, мужчина, 52 года
©Iza-Bella Kostadinova
Тренер по борьбе, мужчина, 40 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Агроном, женщина, 70 лет  ©Iza-Bella Kostadinova
Изабелла Костадинова (Iza-Bella Kostadinova): Веб-сайт / Facebook
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В ванной постоянно сушится ее белье»13
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот14
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»100
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»7
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение