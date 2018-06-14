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Во время свидания американца трижды перепутали с девушкой
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Во время свидания американца трижды перепутали с девушкой 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пользователи Сети обсуждают историю незадачливого американца, который по пути на свидание три раза побывал в неловкой ситуации. Об этом сообщил портал Medialeaks.
Историю Дэйна Хазла рассказала в Twitter его девушка Кайли Фортюн из Техаса. Она сообщила, что она вместе со своим парнем сидела в кафе, как вдруг какой-то пожилой мужчина бросил в них салфеткой. Но в его действиях не было злого умысла, в результате чего он поспешил извиниться и сказал: «Прошу прощения, что я чуть не попал в вас салфеткой, девушки».
Мужчина не понял, что рядом с Фортюн — парень. Виной тому стала длина его волос. Однако на этом разочарования Хазла не закончились. После того, как его девушка опубликовала историю в социальной сети, запись за несколько дней собрала более 70 тысяч лайков.
В результате парень не выдержал и написал в личные сообщения Фортюн.
«Отныне ты для меня мертва», — сообщил он.
В ответ на это девушка заявила, что Хазл и в самом деле выглядит как девушка.
«Заткнись, ты выглядишь как девчонка. Наверное, ты даже мяч бросаешь как девушка и вообще играешь не по-мужски», — парировала она.
Ранее сообщалось, что семья из США в полном составе стала трансгендерами. В итоге мама стала папой, который в свою очередь превратился в женщину, а брат с сестрой поменялись местами.
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