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На 100 свадеб приходится 98 разводов в Новосибирске
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На 100 свадеб приходится 98 разводов в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирской области за первые три месяца этого года было зарегистрировано 3,2 тыс. браков и 3,1 тыс. разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 98 разводов.
Однако у жителей Новосибирска еще есть время улучшить время печальную статистику. Дело в том, что самым привлекательным для женихов и невест месяцем является июль, который окончательно потеснил август. В региональном управлении по делам ЗАГС добавили, что летние месяцы всегда наиболее популярны для свадебных церемоний. А в июле увеличивается количество браков в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности.
В прошлом году количество свадеб в России начало расти впервые с 2014 года. За январь–сентябрь в стране заключено на 6% больше браков, чем в тот же период год назад. Эта тенденция была связана со стабилизацией экономики — женились те, у кого не хватило денег на свадьбу в 2016 году. Однако демографическая ситуация не дает поводов надеяться на дальнейшее увеличение числа молодоженов.
Добавим, что по предварительным данным Новосибирскстата, практически во всех регионах Сибирского федерального округа (кроме Республики Алтай) зафиксирован спад рождаемости. По итогам первого квартала этого года в округе родилось 55 тыс. младенцев, что почти на 3 тыс. (на 5%) меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
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