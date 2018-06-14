Почему секс может вызывать боль

Причин, по которым вагинальный секс может доставлять вам неприятные ощущения, прямо как в известной песне Игоря Николаева , всего пять. О том, как их определить и устранить, ответит сексолог, эксперт ведущей сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Оксана Бачинская.

Недостаточное количество смазки

Самая частая причина возникновения болезненных ощущений во время вагинального секса — нехватка естественной смазки, то есть секрета малых и больших вестибулярных желез преддверия влагалища, который выделяется женским организмом при возбуждении. Чтобы понять, какие ощущения испытывают оба партнера при его недостатке, представьте, что вы трете сухой палец о кожаный диван в очень интенсивном темпе минут двадцать (ладно, тут мы, конечно, немного оптимисты).

Смазка может не выделаться в нужном объеме из-за нескольких факторов:

1) Отсутствия физиологического возбуждения. Многие женщины путают фазы психологического и физиологического возбуждения, приступая к процессу в стадии „мне хочется секса“, благополучно пропуская этап, необходимый для формирования „плато оргазма“, а именно наполнение кровью органов малого таза, расширение влагалища и выделение большого количества смазки. Это происходит из-за того, что большинство мужчин не уделяет прелюдии достаточное количество времени, чтобы партнерша успела „разогреться“. Поэтому, если ваш мужчина не фанат долгих прелюдий (и вам не удалось переубедить его даже с помощью пыток — шутка), то лучше взять заранее позаботиться о том, чтобы возбуждение было достаточным. Можно, например, за 15 минут до секса вставить специальные вагинальные шарики со смещенным центром тяжести (например, по дороге с работы) или использовать специальные разогревающие гели для точки G.

2) Возрастные изменения. Сухость влагалища часто возникает в предклимаксный период (примерно с 40 до 60 лет). Это абсолютно естественный процесс, который целиком и полностью зависит от выработки эстрогена, отвечающего за активность вагинальных желез. Справиться с ситуацией помогут лубриканты на водной основе.

3) Алкогольное опьянение. Мы уже не первый раз советуем не заниматься сексом „под градусом“ не только из-за сомнительного согласия и нежелательных последствий, но и с точки зрения качества самого секса. Алкоголь разрушает эстроген, который отвечает за выработку смазки, поэтому ваша ночь может пройти под кодовым названием „белое солнце пустыни“.

Воспалительный процесс в матке и преддверии влагалища

Болезненные ощущения при половом акте также могут быть связаны с любыми патологическими изменениями органов малого таза, начиная от воспаления матки или яичников и заканчивая наружными половыми органами (вульвовагиниты, кольпиты, воспаление слизистой). Болезненные ощущения, в зависимости от места возникновения, могут возникать либо при введении члена, либо в момент соприкосновения с маткой. В любом из этих случаев нужно немедленно обратиться к гинекологу, так как причиной воспаления могут быть ЗППП, кисты и опухоли, требующие немедленного лечения.

Вагинизм

Если врач исключил заболевания половых органов, то причиной болей во время секса может быть вагинизм. Это психологическая и физиологическая проблема, связанная с непроизвольным сокращением мышц влагалища при попытке введения внутрь любого предмета: от тампона до полового члена.

Такой спазм абсолютно невозможно контролировать, он является результатом рефлекторного сокращения лобково-копчиковой мышцы и вызывает мгновенную боль. Причины возникновения вагинизма сексологи связывают сразу с несколькими факторами, исходя из которых его разделяют на первичный и вторичный.

Первичный вагинизм возникает в молодом возрасте (до 20 лет) и обычно обнаруживается при первой попытке заняться сексом или на кресле у врача-гинеколога при процедуре пальпации. Как правило, первичный вагинизм связан со страхом или психологической травмой: попыткой сексуального принуждения, сформировавшимися установками о грешности и аморальности секса, страхом испытать боль при проникновении (тут виноват миф о болезненном разрыве девственной плевы), а также может быть результатом психического расстройства.

Вторичный вагинизм развивается, как правило, уже после первого полового акта и связан с негативным опытом и неаккуратными действиями партнера или возникновением физиологической патологии: травмы слизистой, инфекции и т.д.

Лечение вагинизма нужно проводить в комплексе, одновременно наблюдаясь у акушера-гинеколога и сексолога (психотерапевта). После устранения основной причины лучше всего будет начать сексуальную реабилитацию с помощью секс-тренера, который выберет подходящие позы и техники, не вызывающие отторжения или потери чувства безопасности.

Неаккуратный партнер

Слишком сильные и резкие фрикции партнера тоже могут стать причиной возникновения болей, особенно если у него внушительный размер члена, который при каждом движении упирается головкой в матку. Если справиться с „эффектом отбойного молотка“ у мужчины не получается, то можно ввести в ваш сексуальный план специальные „ограничивающие“ проникновения позы, например, „ложки“ или „жокей“, (тем более, что в этих позициях у мужчины получаются идеальные для стимуляции точки G short-фрикции) или специальное эрекционное кольцо-ограничитель.

Менструальный цикл

В определенные дни нашего менструального цикла, особенно в период овуляции, секс может быть болезненным. Овуляция — это процесс разрыва доминантного фолликула и выхода яйцеклетки в брюшную полость. Если разрыв совпадает по времени с половым актом — болезненные ощущения неизбежны. Также это может быть связано с тем, что в этот период происходит увеличение объемов яичника, который давит на матку и дает возможность ее контакта с головкой полового члена.