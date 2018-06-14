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Джастин Бибер пытается вызвать ревность Селены Гомес?
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Джастин Бибер пытается вызвать ревность Селены Гомес? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Хейли Болдуин (Hailey) и Джастин Бибер (Justin) видятся все чаще и чаще. У поклонников уже не остается сомнений, что это не просто дружеские тусовки или желание Хейли поддержать Джастина после разрыва с Селеной Гомес (Selena).
«Джастину с ней очень хорошо. Он чувствует себя спокойно, безопасно. Хейли всегда заботится о нем», — сообщают анонимные источники.
Похоже, модель и правда заботится о своем новом бойфренде: например, нежно вытирает его лицо полотенцем после того, как он выходит из бассейна. Ну разве не прелесть?
«Он чувствует себя очень счастливым, и он совершенно не против выставлять эти отношения напоказ», — уверяют журналистов инсайдеры.
Но в каждой бочке меда, как говорится, есть ложка дегтя. И, похоже, в этот раз попробовать его на вкус придется именно Хейли. Судя по всему, Джастин встречается с моделью не только потому, что чувствует к ней симпатию и привязанность — так он пытается заглушить свою вселенскую тоску по Селене.
«Он очень скучает по Селене. Наверное, он даже нарочно пытается привлечь ее внимание», — строят догадки близкие музыканта.
Некоторые даже уверены, что таким образом Джастин пытается проверить, что на самом деле чувствует его бывшая девушка — сможет ли он без ревности, истерик и злобы разглядывать их совместные фотографии с Хейли? И если да, поможет ли это самому Джастину пережить тяжелое расставание?
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