Джастин Бибер пытается вызвать ревность Селены Гомес?

Хейли Болдуин (Hailey) и Джастин Бибер (Justin) видятся все чаще и чаще. У поклонников уже не остается сомнений, что это не просто дружеские тусовки или желание Хейли поддержать Джастина после разрыва с Селеной Гомес (Selena).

«Джастину с ней очень хорошо. Он чувствует себя спокойно, безопасно. Хейли всегда заботится о нем», — сообщают анонимные источники.

Похоже, модель и правда заботится о своем новом бойфренде: например, нежно вытирает его лицо полотенцем после того, как он выходит из бассейна. Ну разве не прелесть?

«Он чувствует себя очень счастливым, и он совершенно не против выставлять эти отношения напоказ», — уверяют журналистов инсайдеры.

Но в каждой бочке меда, как говорится, есть ложка дегтя. И, похоже, в этот раз попробовать его на вкус придется именно Хейли. Судя по всему, Джастин встречается с моделью не только потому, что чувствует к ней симпатию и привязанность — так он пытается заглушить свою вселенскую тоску по Селене.

«Он очень скучает по Селене. Наверное, он даже нарочно пытается привлечь ее внимание», — строят догадки близкие музыканта.

Некоторые даже уверены, что таким образом Джастин пытается проверить, что на самом деле чувствует его бывшая девушка — сможет ли он без ревности, истерик и злобы разглядывать их совместные фотографии с Хейли? И если да, поможет ли это самому Джастину пережить тяжелое расставание?