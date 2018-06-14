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Дженнифер Лоуренс перестала скрывать своего нового бойфренда
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Дженнифер Лоуренс перестала скрывать своего нового бойфренда 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Актриса Дженнифер Лоуренс, известная по серии фильмов «Голодные игры» впервые вышла на публику с новым возлюбленным. Сердце 27-летней американской красавицы покорил директор популярной арт-галереи в Нью-Йорке «Gladstone Gallery», где выставляются самые модные художники современности, Кук Марони. Об этом сообщает издание E! News.
Сообщается, что встречаться пара начала не так давно. Отношения завязались, когда их познакомила общая подруга — Лора Симпсон. Это была любовь с первого взгляда, говорят близкие паре источники. Впрочем возлюбленные решили не афишировать свои отношения. И долгое время им это удавалось.
По известным данным, Кук Марони — старше Дженнифер Лоуренс на шесть лет, ему также 33 года. Также есть информация, что он дружит с бывшей наследницей крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» Пэрис Хилтон. Предыдущий роман Дженнифер Лоуренс завершился осенью 2017 года. Тогда она рассталась с Дарреном Аронофски.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что хакеры опубликовали очередную порцию порно-фотографий Дженнифер Лоуренс.
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