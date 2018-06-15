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Сексуальная профессорша сбежала от Бреда Питта к миллиардеру
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Сексуальная профессорша сбежала от Бреда Питта к миллиардеру 

Пятый канал 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
Новая подруга Бреда Питта — профессор Массачусетского университета Нери Оксман, в которую актер, как утверждают СМИ, не на шутку влюблен, была замечена в прошлый уикенд в Париже с другим мужчиной.
Как утверждает издание Page Six, Оксман специально прилетела на любительский теннисный турнир, чтобы поболеть за выпускника Гарварда, финансиста Билла Экмана, который принимал в нем участие. По словам очевидцев, эти двое были откровенно нежны друг с другом, а потом присутствовали на закрытой вечеринке в качестве пары.
— Билл выиграл и матч, и девушку. Брэду Питту придется заняться теннисной игрой и получить научную степень, если он хочет завоевать такую впечатляющую и высокоинтеллектуальную женщину, — приводит издание шутку одного из источников.
Буквально две недели назад американские таблоиды со ссылкой на информацию из окружения Бреда Питта наперебой писали, что актер так влюблен в 42-летнюю Нери Оксман, что готов познакомить ее со своими детьми. Питт встретился с Оксман во время работы над архитектурным проектом, с тех пор они все больше времени проводили вместе. Сообщалось даже, что Нери дала Бреду ключи от своей бостонской квартиры.
На днях Пятый канал сообщал, что американский суд поддержал Брэда Питта в споре с Анджелиной Джоли и-за детей. Знаменитая голливудская актриса теперь в паника из-за того, что может лишиться родительских прав.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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