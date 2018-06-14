Снова холостяк! Возлюбленная Брэда Питта ушла от него к миллиардеру 

Западные СМИ сообщили о расставании Брэда Питта и Нэри Оксман.
Только в апреле мир обсуждал новый роман Питта с профессоршей Массачусетского технологического института Нери Оксман, как теперь появилась информация, что красавица бросила актера. По сообщениям источников, архитектор ушла к 52-летнему миллиардеру Биллу Экману. Отмечается, что пару уже видели вместе. Например, Мэри поддерживала нового бойфренда во время теннисного матча.
— высказался инсайдер о расставании Брэда.
Впрочем, несмотря на разочарование в личной жизни, у Питта есть сейчас другие радости в жизни. На днях судья вынес решение в его пользу об опеки над их детьми с Анджелиной Джоли. Уверены, такой красавчик как Брэд, недолго будет одинок.
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Фото:Global Look Press, Instagram, Facebook