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Элджей подарил Насте Ивлеевой дорогое украшение
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Элджей подарил Насте Ивлеевой дорогое украшение 

Popcake.tv 22 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Слухи, что между Элджеем и Настей Ивлеевой явно что-то большее, чем работа, ходили давно. То они комментируют фотографии друг друга в социальных сетях, то «подкалывают» на премии Муз-тв. Но вчера наконец-то всё стало известно благодаря очень милому фото, которое одновременно артисты выложили в свои микроблоги. Конечно, нашлись и те, кто считает их роман пиаром, но влюблённым уж точно не до этого. Кажется, они сейчас переживают романтичный конфетно-букетный период. Так, например, на первый взгляд совсем неромантичный Элджей подарил Ивлеевой дорогое ювелирное украшение. Девушка сразу же не поспешила делиться этим с поклонниками, но с каждой фотографией видно — Настя и Элджей выглядят очень счастливыми. А то самое украшение поклонники наверняка увидят уже на следующем мероприятии.
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