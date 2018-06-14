Как складывается личная жизнь бывших участников проекта «Холостяк»

Первым попытать свое счастье на проекте решил Евгений Левченко — футболист, постоянно проживающий в Голландии. Интересно конечно, зачем украинец приехал искать свою любовь в Россию, да еще и решился на участие в таком шоу. Ну да ладно. Сложно сказать, что у него что-то сложилось с кем-то из участниц.

Выбрал футболист Олесю Ермакову , тихую миниатюрную блондинку с большими амбициями. Однако, то ли страсть Евгения к брюнеткам, то ли несовместимость характеров не дали им жить долго и счастливо. Евгений и Олеся разошлись спустя 9 месяцев. Основной причиной назвали расстояние. Недолго думая, Олеся вышла замуж уже в 2014 году (сезон вышел в 2013), а Евгений вернулся к своей бывшей девушке Виктории Кобленко . Левченко, наверное, самый малоизвестный широким массам участник шоу. Позже возлюбленная подарила ему малыша. Так что, желаем счастья молодой семье.

Второй сезон не заставил себя долго ждать, так как рейтинги у реалити были сумасшедшие. Следующим в эфире появился бывший муж Анны Седоковой Максим Чернявский. Его отношения с победительницей проекта Марией Дриголой продлились достаточно долго по сравнению с остальными «холостяками» — аж полтора года. Расстались влюбленные из-за расстояния (Максим живет в Лос-Анджелесе). В общем-то, ничего интересного.

До недавнего времени о Максиме почти ничего не было слышно. Однако не так давно его имя всплыло в СМИ в связи с заявлением Анны Седоковой о том, что бывший муж пытается лишить ее родительских прав (у них есть дочь Моника). А вот о личной жизни Максима на сегодняшний день ничего не известно. Видимо, судебные тяжбы отнимают слишком много времени.

В третем сезоне мы наблюдали за единственным свободным резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Это участник, о личной жизни которого к его 40 годам невозможно найти никакой информации. Тимур завершил сезон, выбрав Дарью Канануху . Но проект закончился вместе с их отношениями. В Сеть даже попала информация о том, что роман был всего лишь частью шоу: «Итак, контракт закончен. Даша и Тимур никогда не были вместе».

Из последнего: ходили слухи, что Тимур состоит в отношениях с Ольгой Бузовой. Более того, звезды сами активно подогревали интерес к этому в своих «Инстаграмах». Но в конечном счете сдались и назвали свои отношения исключительно дружескими. Тимура не раз пытались «уличить» в нетрадиционной сексуальной ориентации, но на подобные вопросы он с присущей ему самоиронией отшучивается. Что ж, ждем, когда в его личной жизни наконец-то наступят изменения.

Алексей Воробьев «сделал» один из самых интересных сезонов «Холостяка». Это единственный мужчина, который пошел против правил и отправил обеих финалисток домой. На самом деле Воробьев тот еще интриган. Ему ничего не стоит выложить фото своей обнаженной пассии с милыми подписями и закрытым лицом. В свое время отношения певца с загадочной незнакомкой завершились после того, как Алексей, задумав сделать сюрприз девушке, приехал к ней из Лос-Анджелеса, но застал с другим парнем. Драматично. Завершилось все очередным постом в «Инстаграм» от 15 января 2017 года, где холостяк призывал не верить в чудеса.

После этого он ненадолго нашел утешение в объятиях Полины Ларкиной, а после закрутил роман с моделью Кирой Майер. Сейчас Алексей старается не афишировать личные отношения. Также известно, что наш Alex Sparrow большую часть времени проводит в Америке, где снимается в разных кинолентах. Может там Леше повезет найти свою любовь.

Самый эмоциональный и нежный из холостяков был в пятом сезоне. Дерзкий сердцеед Романенко из «Интернов» в жизни оказался очень трогательным, возможно, даже излишне. В середине проекта Илья, вроде как, был влюблен в победительницу «Холостяка-2018» Дашу Клюкину, но та не разделяла его чувств (видимо, ждала Егора Крида ) и ушла с проекта по собственному желанию.

После такого Глинников не отчаялся и таки выбрал в финале Екатерину Никулину . Их отношения складывались прекрасно: дело даже шло к свадьбе, но в январе 2018 года влюбленные расстались, о чем объявили в своих «Инстаграмах».

19 апреля этого года Илья выложил в соцсети фото с девушкой. Снимок сопровождала интересная подпись: «Мы с тобою две капли разные одной воды. Слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около…». Фото спровоцировало волну обсуждений в Сети: некоторое говорят, что на снимке запечатлена Мадина (еще одна участница шоу), к которой у Ильи также была симпатия во время проекта. На данный момент он единственный из холостяков, кому действительно удалось найти свою любовь на шоу. Хотя сам актер в первых выпусках утверждал, что участие в проекте для него — очень сложное испытание после тяжелого расставания с Аглаей Тарасовой . Как бы там ни было, надеемся, что Илья обрел свое счастье, ну или хотя бы сейчас находится на пути к этому.

Как показала практика, и девушки и сами холостяки после шоу получают море лайков, подписчиков и предложений по рекламе, однако любви своей так и не находят. В лучшем случае холостяки просто находят пару для выходов в свет «по контракту». А это, честно признаться, такая себе перспектива.