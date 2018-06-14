Следующий на очереди: Джейми Фокса обвинили в сексуальных домогательствах 16-летней давности

Эпоха #MeToo вдохновляет многих женщин рассказывать жуткие истории о домогательствах со стороны мужчин, пусть даже и произошедшие много лет назад. Некая женщина, пожелавшая остаться анонимной, заявила в полицию на Джейми Фокса , который, по рассказам пострадавшей, домогался ее 16 лет назад.

По словам пострадавшей, которые цитирует TMZ, инцидент произошел 16 лет назад в Лас-Вегасе, на вечеринке, которую Джейми организовал у себя дома. Девушка приехала на вечеринку с подругой и привлекла внимание актера, который попытался склонить ее к оральному сексу. Когда пострадавшая отказалась, Джейми ударил ее по лицу — только не рукой, а тем самым органом, которому не хватило внимания со стороны девушки.

После этого друг актера приказал девушке немедленно «убираться» из дома Фокса, на следующий день она вернулась домой, в Лос-Анджелес, и вынуждена была обратиться в больницу после жесточайшей панической атаки.

В тот момент пострадавшая заявлять на Джейми Фокса в полицию не стала, а вот теперь, вдохновившись движением #MeToo, решила поделиться своей историей — и с публикой, и с полицией. Однако срок давности в штате Невада — всего 3 года, поэтому делу вряд ли будет дан ход.

Джейми Фокс на историю отреагировал оперативно — его адвокат, Эллисон Харт, уже выпустила официальное заявление, в котором утверждает, что вся эта история — абсурд и выдумка, а также сообщает, что Джейми собирается в свою очередь обратиться в полицию с жалобой на эту женщину.

попкорнnews