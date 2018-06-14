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Опять один! Брэд Питт расстался с новой возлюбленной
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Опять один! Брэд Питт расстался с новой возлюбленной 

Peopletalk 31 минуту назад
Фото: Peopletalk
В начале апреля СМИ заговорили о том, что Брэд Питт (54) нашел новую любовь — архитектора Нери Оксман (42). Они познакомились во время работы над общим проектом, а потом их отношения из дружеских переросли в романтические. Но интрижка оказалась недолгой — девушка ушла от голливудского актера. Причем не просто ушла, а нашла другого мужчину.
Нери встречается с миллиардером Биллом Экманом (52), управляющим хедж-фондом Pershing Square Capital Management. На прошедших выходных пара была в Париже. Экман участвовал в Кубке финансистов, а Оксман — поддерживала его с трибун.
Напомним, в сентябре 2016-го Брэд расстался с Анджелиной Джоли (43) после двух лет брака и десяти лет отношений.
У пары шесть детей: твое усыновленных и трое биологических.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-odin-bred-pitt-rasstalsya-s-novoj-vozlyublennoj/
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