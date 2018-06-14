Бородина на грани разрыва с мужем?

Два года назад они едва не подали на развод. Тогда Ксении Бординой и ее супругу Курбану Омарову удалось сохранить брак и преодолеть разногласия. Но, похоже, теперь у пары снова кризис в отношениях.

В последнее время Ксения не публикует совместных снимков в соцсетях, Курбан не появляется в ее сториз. Однако всерьез о проблемах в отношениях супругов слухи поползли после того как выяснилось, что Омаров не встретил в аэропорту Ксению с дочерью Марусей — ведущая отдыхала с девочкой в Италии. По некоторым данным, Бородину встречал приятель, он же сделал Марусе подарок в честь ее 9-летия.

Курбан же предпочитает проводить время с дочерью Теоной и сыном. Мужчина также планирует ехать на матчи, стартующего Чемпионата мира по футболу.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

13 Июн 2018 в 8:30 PDT Бородина пока предпочитает не обсуждать вопросы о личном. Ранее ведущая заметила: «Безусловно, никто не застрахован от аварий в семейной жизни, но хочу верить, что у нас все будет хорошо, ради чего оба готовы потрудиться. За три года мы притерлись, изучили друг друга. Сблизились, в том числе благодаря Теоне. Дочь приумножила нашу любовь и сделала ее крепче. В начале отношений все держалось на страсти, эмоциях, а сейчас чуть-чуть потише. Хотя, конечно, шерочкой с машерочкой не стали, не сидим друг возле друга 24 часа в сутки, заглядывая в рот. Муж до сих пор способен удивлять: ему не нужно повода, чтобы пригласить в ресторан, подарить поездку в Рим, неожиданно приехать за мной на работу. Для меня важна забота Курбана, которая проявляется и в прогретой с утра машине, и в контроле, не закончился ли бензин, и в вопросах, пообедала ли я… Счастье ведь именно в таких мелочах».