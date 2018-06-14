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Анжелика Агурбаш пояснила, почему она оставила фамилию супруга после развода
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Анжелика Агурбаш пояснила, почему она оставила фамилию супруга после развода 

360tv.ru 51 минуту назад
Заслуженная артистка республики Беларусь Анжелика Агурбаш пояснила журналистам «Дни.ру», почему после развода с супругом Николаем Агурбашем в августе 2012 года она оставила фамилию мужа.
«Я решила ее оставить ради младшего сына Анастаса. Мне показалось, что ему так будет проще жить», — подчеркнула певица.
В период с 1990 по 2001 год певица выступала под именем Лика Ялинская. За «мясного короля» Николая Агурбаша она вышла замуж в 2002 году. Помимо Анастаса у нее от первого брака есть 30-летняя дочь Дарья и 20-летний сын от Валерия Бизюка. Оба ребенка носят фамилию Ялинские.
В конце мая российская певица Маргарита Герасимович, более известная широкой публике как Рита Дакота, рассказала своим подписчикам в Instagram о тяжелой послеродовой депрессии.
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