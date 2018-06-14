В Сеть слили интимные фото известной певицы

Британская певица Рита Ора в очередной раз удивила своих поклонников интимными фотографиями. На этот раз отдыхающую на яхте исполнительницу застали врасплох папарацци.

Во время итальянских каникул Рита Ора решила позволить себе позагарать без купальника и тут же попала в объективы вездесущих фотографов. Отойдя на яхте недалеко от берега, певица избавилась от лишней одежды, а ее бойфренд с удовольствием помог своей избраннице.

Судя по опубликованным кадрам, пара внимательно рассматривала обнаженную грудь артистки и что-то обсуждала. Остается только догадываться, какая особенность этой части тела привлекла внимание молодых людей, передает The Sun.

Стоит отметить, что Рита Ора не стесняется своего тела и часто демонстрирует фанатам свою фигуру. Однако для этого она, как правило, выбирает откровенные наряды, а не оголяется. К примеру, на одном из концертов певица выступала в топе и латексных обнажающих ягодицы шортах.

Напомним, что это далеко не первые интимные фотографии британской певицы. Так, ранее Рита Ора полностью разделась ради снимков на фоне заката.

Для подписчиков певицы в Instagram это стало настоящим сюрпризом, потому что откровенные фотографии Рита публикует не часто. В микроблоге артистки появились снимки в купальнике на фоне моря и заката, где видно прекрасную форму звезды.