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В Сеть слили интимные фото известной певицы
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В Сеть слили интимные фото известной певицы 

Дни.ру 54 минуты назад
Фото: Дни.ру
Британская певица Рита Ора в очередной раз удивила своих поклонников интимными фотографиями. На этот раз отдыхающую на яхте исполнительницу застали врасплох папарацци.
Во время итальянских каникул Рита Ора решила позволить себе позагарать без купальника и тут же попала в объективы вездесущих фотографов. Отойдя на яхте недалеко от берега, певица избавилась от лишней одежды, а ее бойфренд с удовольствием помог своей избраннице.
Судя по опубликованным кадрам, пара внимательно рассматривала обнаженную грудь артистки и что-то обсуждала. Остается только догадываться, какая особенность этой части тела привлекла внимание молодых людей, передает The Sun.
Стоит отметить, что Рита Ора не стесняется своего тела и часто демонстрирует фанатам свою фигуру. Однако для этого она, как правило, выбирает откровенные наряды, а не оголяется. К примеру, на одном из концертов певица выступала в топе и латексных обнажающих ягодицы шортах.
Напомним, что это далеко не первые интимные фотографии британской певицы. Так, ранее Рита Ора полностью разделась ради снимков на фоне заката.
Для подписчиков певицы в Instagram это стало настоящим сюрпризом, потому что откровенные фотографии Рита публикует не часто. В микроблоге артистки появились снимки в купальнике на фоне моря и заката, где видно прекрасную форму звезды.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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