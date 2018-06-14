Прогулки за руки и вечер с друзьями в русском ресторане: роман Херд и Шнабеля выходит на новый уровень

Эмбер Херд и Вито Шнабель вовсю наслаждаются своим романом.

Хоть Вито Шнабель и Эмбер Херд совсем недавно стали встречаться, их роман развивается с бешеной скоростью. Например, возлюбленные уже успели представить друг друга своим друзьям. Накануне пару вместе с приятелями заметили в русском ресторане Tatiana. Там влюбленные просидели до глубокой ночи. А позже отправились вместе на прогулку, трогательно взявшись за руки. Похоже, эти двое нашли друг друга.

Напомним, впервые о романе Вито и Эмбер заговорили в середине мая. Тогда пару подловили фотографы во время того, как они мило ворковали на заднем сидении машины. При этом Херд выглядела довольно заспанной. К слову, несмотря на многочисленные подтверждения романа, сама пара пока никак не комментирует свои отношения.

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Фото:Global Look Press