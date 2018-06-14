Ещё
Прогулки за руки и вечер с друзьями в русском ресторане: роман Херд и Шнабеля выходит на новый уровень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогулки за руки и вечер с друзьями в русском ресторане: роман Херд и Шнабеля выходит на новый уровень 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Эмбер Херд и Вито Шнабель вовсю наслаждаются своим романом.
Хоть Вито Шнабель и Эмбер Херд совсем недавно стали встречаться, их роман развивается с бешеной скоростью. Например, возлюбленные уже успели представить друг друга своим друзьям. Накануне пару вместе с приятелями заметили в русском ресторане Tatiana. Там влюбленные просидели до глубокой ночи. А позже отправились вместе на прогулку, трогательно взявшись за руки. Похоже, эти двое нашли друг друга.
Напомним, впервые о романе Вито и Эмбер заговорили в середине мая. Тогда пару подловили фотографы во время того, как они мило ворковали на заднем сидении машины. При этом Херд выглядела довольно заспанной. К слову, несмотря на многочисленные подтверждения романа, сама пара пока никак не комментирует свои отношения.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму Камасутра для нее: знаменитый трактат о сексе и любви впервые проиллюстрировала женщина Личная история: «Я бросил свою невесту, когда узнал, что она эскортница»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась77
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»27
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму17
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера2
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение