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Что думают женщины, когда впервые видят пенис
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Что думают женщины, когда впервые видят пенис 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Настало время узнать, что творится в голове женщины, когда она впервые видит пенис нового мужчины.

1. "Ой! Какой же он большой!" / "Фуф! Слава богу, маленький"

Вопреки распространенному мнению, далеко не всем женщинам нравятся большие половые члены, ведь секс с таким мужчиной может оказаться весьма болезненным.

2. "Это не то, что я ожидала увидеть"

Принято считать, что габариты половых органов у мужчин коррелируют с размерами некоторых частей тела. Одни гадают по размеру носа, другие — по рукам или длине пальцев, третьи — по размеру обуви. Вариантов масса! И в итоге видят совсем не то, что ожидали. На самом деле, размеры пениса никак не связаны с размерами других частей тела. А все совпадения случайны.

3. "Он меняется прямо на глазах"

Способность менять размеры неизменно восхищает всех женщин.

4. "Он такой фиолетовый"

Некоторых женщин удивляет насыщенность цвета. Если бы они хорошо учили анатомию, то понимали бы, что цвет становится таким из-за приливающей крови.

5. "Что-то мне это напоминает"

Несмотря на то, что женщины прекрасно понимают, что пенис — это половой орган, самые впечатлительные могут увидеть в нем что угодно: нос Гонзо, дом Смурфа, баклажан, гриб или микрофон.

6. "У него есть собственный разум"

Действительно! А как еще объяснить эти непроизвольные подергивания?

7. "Какой горячий"

Это также объясняется приливом крови к малому тазу.

8. "Мои антистрессовые мячики"

Ну правда же похоже? А главное, что эффект примерно тот же.
Женский форум
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