У Шарлиз Терон завязался роман с Александром Скарсгардом

Всего месяц назад зарубежные СМИ в один голос трубили о том, что Шарлиз Терон находится на грани депрессии: мол, актриса до сих пор не может найти себе достойную пару после бурного, но короткого романа с Шоном Пенном , закончившегося в 2015 году, и от этого чувствует себя одинокой. Если это и так, то, судя по всему, Шарлиз — из тех женщин, которые предпочитают ходить проверенным путем. Источники утверждают, что у Терон вновь завязались отношения с коллегой по съемочной площадке Александром Скарсгардом : спустя шесть лет после первой неудачной попытки актриса решила более пристально присмотреться к мужчине, который когда-то ей очень нравился.

«Они стараются скрыть интерес к друг другу от окружающих, но получается с трудом, — рассказал инсайдер. — Шарлиз — женщина, которая знает, чего хочет, и просто действует. В сторону Александра она однажды уже делала шаг, а теперь хочет повторить… Он серьезный и глубокий человек, способный мыслить и рассуждать, и ей это нравится. Он начитанный, любит классику и хорошо знает кинематограф, как и Шарлиз».

Вот удачное совпадение: в прошлом году у Александра как раз закончился двухлетний роман с актрисой, моделью и редактором британского Vogue Алексой Чанг , так что теперь его сердце снова свободно. А в одном из интервью звезда сериала «Настоящая кровь» рассказывал: «С годами понимаешь, насколько сложно заводить новых друзей — все новые какие-то­ ненастоящие. Хотя я готов знакомиться, мне все вокруг в принципе симпатичны, и разговор я завожу­ легко… Надеюсь, что мой внутренний фильтр позволит не ошибаться в людях. Особенно в Лос-Андже­лесе, где все врут».

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