Французы любят пожилую жену сильнее Макрона

Настоящая любовь между мужчиной и женщиной подразумевает одновременно и звериную страсть, и нежную ангельскую теплоту, и крепкую дружбу, и взаимопонимание с одного взгляда. Такие пары встречаются редко, они резко выделяются из толпы. Есть ли такие пары среди знаменитых, богатых и обличённых властью? Есть! Яркий пример тому — президент Франции Эмманюэль Макрон и его блистательная супруга Брижит.

Сейчас на экраны выходит документальный фильм о первой леди Франции, в котором собраны воспоминания её детей и бывших учеников — одноклассников Эмманюэля. И в очередной раз жители разных стран будут проживать трогательные моменты отношений президента Пятой республики и его возлюбленной.

Почему у многих людей брак Макронов вызывает восторг? Давайте честно признаемся, что это не просто история двух людей, а живое воплощение всех лучших черт западной цивилизации.

Классик писал: любви все возрасты покорны. Брижит старше Эмманюэля почти на 25 лет. Стрела Амура поразила обоих, когда 15-летний подросток сидел за партой, а его будущая жена стояла у школьной доски с указкой. Кому-то такой разрыв в возрасте кажется вопиющим. Но скажем честно — только потому, что старше женщина, а не мужчина. Если престарелый артист, режиссёр, писатель или государственный деятель женится на молодой, то это воспринимается обществом нормально — потянуло к стройному телу. Молодого тела хочется, и это воспринимается как норма. Как норма воспринимаются и любовницы, и даже вторая-третья жена, если речь идёт о ряде ближневосточных и африканских стран. 40-летний чабан желает жениться на 15-летней девочке? Окружающие скажут, что у них такие традиции, всё хорошо, мир им да любовь. Но любовь или все же похоть? А вот влюбиться в женщину, которая значительно старше, из-за её обаяния, необъяснимого тонкого шарма — проявление глубоких чувств.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Особенны и отношения родителей Макрона к роману. Папа и мама Эмманюэля переживали из-за связи сына с учительницей. Они поговорили с ней: не запретили влюблённым встречаться, а попросили Брижит не развивать отношения, пока мальчику не исполнится 18 лет. И в этом глубокая философия — вступивший в совершеннолетний возраст человек отвечает за себя сам. В свободном обществе каждый выбирает для себя невесту или жениха, в несвободном — о браке договариваются родители.

Интерес вызывает и то, сколько пришлось ждать влюблённым ученику и учительнице. Любовь Эмманюэля была замужем, и ему оставалось только ждать свою судьбу. Ему исполнилось 18 лет, потом 20, 25. Ровесники встречались с девушками, женились и заводили детей, а Эмманюэль ждал, когда его Брижит сделает решительный шаг. Она развелась и вышла за Эмманюэля, когда тому было уже 29 лет. Прошло 14 долгих лет, прежде чем два человека сочетались законным браком. Уже возмужавший, образованный, видный член Социалистической партии Эмманюэль повёл под венец 54-летнюю невесту.

Есть страны, где за кражу невест не берут под арест, если жених хочет всего и сразу. А интеллигентный француз Эмманюэль понимал, что его Брижит не может уйти от мужа, пока не станут взрослыми её трое детей.

Терпение было вознаграждено. Эмманюэль и Брижит вместе более десяти лет. За это время Эмманюэль поработал секретарём президента, министром правительства и избрался главой государства. Опытная женщина стала ему надёжным тылом.

Сегодня трое взрослых детей и семеро внуков Брижит видят, как она счастлива. «Когда они вместе, кажется, что мира вокруг не существует», — делится дочь Тифэн.

А французы обожают свою первую леди. За искренность, стойкость во время долгого пути к радости. Если к её супругу-президенту сейчас положительно относятся только 43% французов, то Брижит любят 67%. Она любит — любят и её.