Шарлиз Терон вернулась к экс-бойфренду через шесть лет после разрыва

Похоже, Шарлиз решила, что новое — это хорошо забытое старое и возобновила роман с экс-бойрфендом, с которым встречалась шесть лет назад. Сейчас артисты вместе снимаются в новом фильме и именно там, по сообщениям источников, между ними снова вспыхнула искра страсти. Отмечается, что Терон, якобы, уже успела познакомить своего возлюбленного в детьми. Сама пара пока не афиширует свои предполагаемые отношения.

Напомним, Шарлиз в 2014—2015 годах встречалась с Шоном Пенном . После этого информации о романах актрисы не было. В свою очередь Александр встречался с Алексой Чанг . В прошлом году пара рассталась.

А ты бы хотела возобновить отношения с бывшим?

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Фото:Global Look Press