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Шарлиз Терон вернулась к экс-бойфренду через шесть лет после разрыва
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Шарлиз Терон вернулась к экс-бойфренду через шесть лет после разрыва 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
42-летняя Шарлиз Терон вернулась к своему экс-бойфренду 41-летнем актеру Александру Скарсгарду.
Похоже, Шарлиз решила, что новое — это хорошо забытое старое и возобновила роман с экс-бойрфендом, с которым встречалась шесть лет назад. Сейчас артисты вместе снимаются в новом фильме и именно там, по сообщениям источников, между ними снова вспыхнула искра страсти. Отмечается, что Терон, якобы, уже успела познакомить своего возлюбленного в детьми. Сама пара пока не афиширует свои предполагаемые отношения.
Напомним, Шарлиз в 2014—2015 годах встречалась с Шоном Пенном. После этого информации о романах актрисы не было. В свою очередь Александр встречался с Алексой Чанг. В прошлом году пара рассталась.
А ты бы хотела возобновить отношения с бывшим?
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Фото:Global Look Press
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