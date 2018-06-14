Почему любовь победит патриархат

Мир всегда принадлежал мужчинам, — писала Симона де Бовуар в своем эссе «Вторый пол» еще в 1949 году, «и ни одно из предложенных объяснений этого факта не показалось нам убедительным». Учитывая тот факт, что женщины обладают равным интеллектом и возможностями, почему именно патриархат в течение стольких лет доминирует в мире? Для многих ответ кажется очевидным — все дело в силе. И на данный момент критика патриархата сводится к форме борьбы за власть, борьбы за то, кто будет управлять социальной повесткой дня. Но некоторые утверждения все еще остаются недоказанными.

Доминирование одного гендера было неизбежно

Пол Коттман, профессор литературы и ученый предлагает теорию о том, что институты господства были просто неизбежны. Он рассматривает гендерное и сексуальное господство как неизбежную часть болезненной борьбы за поиск смысла — и им долгое время оставалась необходимость размножения. Во многих частях света с поразительной быстротой испарилась оппозиция однополым бракам — на данный момент стать одной семьей два человека одного пола могут в 25 странах. У нас появились надежные противозачаточные, есть возможность сделать законный и безопасный аборт — по крайней мере пока, а также изменилось отношение к тому, как должны проходить роды. Все это привело к тому, что половые контакты все реже влекут увеличение количества жизней на планете. В то же время сейчас мы переживаем одно из самых радикальных изменений в истории человечества — истончается грань гендерных занятий.

Точка разногласий — репродукция

В какой-то момент древние люди выяснили, что то, что происходит благодаря сексу — воспроизведение новой человеческой жизни, и что это значительный поступок, благодаря которому нам стоит держаться друг друга. Предки осознавали, что конкретные контакты были потенциально приводящими к зачатию, а также то, что рожать могли только определенные люди на определенных этапах. В этот момент и стали накладываться ограничения на женщин, так что вряд ли патриархальное угнетение связано с «волей к доминированию над женщинами», как утверждала Бовуар. Конечно, для древних людей было много неизведанного — выкидыши, множественные роды, неизвестные болезненные приступы. В течение долгого времени единственное, что было известно наверняка — простой факт, что только женщины определенного возраста могут родить ребенка после определенного полового акта с мужчиной. Среди последствий этого ограниченного знания мелькал вопрос — что же происходит, когда мы не зачинаем ребенка, а просто контактируем с человеком? Этот вопрос приводил в тупик множество философов от Платона до Зигмунда Фрейда . Они полагали, что сексуальный опыт должен быть понят каким-то образом, и что это не является просто разрядкой, а несет большее значение для смысла жизни в принципе. Если раньше способом объяснения сексуальной активности человека являлось размножение и стремление к доминированию, то теперь люди стали осознавать необходимость понять и удовлетворить требования партнера, а значит, осознавать себя как любовников, а не только двух машин для репродукции.

Свобода от репродукции позволит выйти на новый уровень развития

Другими словами, занятия любовью — социальное-историческое достижение, к которому человечество пришло благодаря размыванию необходимости размножаться и доминировать. Два существенных условия для занятия любовью — безопасные и доступные формы контрацепции. Как только фертильные мужчины и женщины отделяют свои сексуальные отношения от необходимости размножаться, это меняет то, как работают отношения в паре. Больше нет необходимости рассматривать секс через гендер — и именно эти преобразования помогают распространять однополые отношения и гендерно-неопределенные. Более того, удовлетворение потребностей стало не просто личным делом двух партнеров, но и конкретной социальной трансформацией — стали расширяться законы о браке, появляются инициативы о запрете дискриминации, возникла социальная поддержка трансгендеров и многое другое. Словом, все сильнее проявляются новые формы отношений, которые основаны на авторитете любви: теперь секс -это отражение того, как мы понимаем и ценим друг друга.