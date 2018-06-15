Владимир Кузьмин объявил, что разводится с женой

Его брак с Екатериной, которая моложе мужа на 27 лет, длился 17 лет. Причины разрыва музыкант объяснять не стал и, судя по всему, не собирается впредь. Кузьмин вообще человек непубличный — у него даже нет аккаунта в соцсетях и подробностями личной жизни с прессой он всегда делился неохотно. Однако когда-то он все-таки рассказал журналистам, что познакомился с Катей в Анапе, и это была любовь с первого взгляда. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы понравиться ее родителям, но с тех пор они были неразлучны.

Сейчас музыкант заявил, что, несмотря на развод, они с Катей остаются близкими друзьями.

— Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием, — цитируют Кузьмина «7 дней»

Ссылаясь на информацию от людей из окружения певца издание предполагает, что причиной развода могла стать его болезненная ревность, а также тяга к алкоголю. Оформила ли пара расторжение брака официально, пока неизвестно.